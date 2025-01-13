Gaziantep'te Kadınlar 'Antep İşi' Nakış Sanatı ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadınlar 'Antep İşi' Nakış Sanatı ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Gaziantep\'te Kadınlar \'Antep İşi\' Nakış Sanatı ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından açılan 'Antep İşi' nakış sanatı kursuna katılan kadınlar, hem bu geleneksel sanatı öğreniyor hem de yaptıkları eserlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kurslar, kadınlar için bir gelir kaynağı olmanın yanı sıra bir sosyal etkinlik ve terapi alanı işlevi de görüyor.

13.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:30
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Gaziantep Şahinbey Belediyesinin açtığı kurslarda "Antep işi" nakış sanatını öğrenen kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Bostancı Mektebi Kültür Evi'nde Antep İşi Nakış Sanatı kursu ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar hem sanat öğreniyor hem de yaptıkları nakışları satarak gelir elde ediyor. Geçmişte genç kızların çeyizini süsleyen nakış sanatı günümüzde çanta, ayakkabı ve elbiselere işlenerek göz alıcı tasarımlara dönüşüyor. Geçmişi geleceğe taşıyan "Antep işi" olarak bilinen iğne nakış sanatını işleyen kadınlar hem stres atıyor hem de para kazanıyor.

"Aile ekonomimize önemli bir destek"

Antep işini küçük yaşlarda öğrendiğini anlatan Hülya Yeşil, "Ben 12-13 yaşlarındayken teyzemlerle başladım. Antep işi her yerde olmuyor. Bazı yerler var. Orada biraz öğrenmiştim. Sonra komşumuzdan öğrendim. Antep işini severek yapıyoruz. Aile ekonomimize önemli bir destek" dedi.

"Hem para kazanıyoruz, hem de ailemize destek oluyoruz"

Kursiyer Belgin Kaplan, "Antep işi 101 teknikle yapılan, çeşitli kumaşlar üzerine yapılan çok zahmetli bir iştir. Her deliğe defalarca batıyorsunuz. Biz bunun kaybolmasını istemiyoruz. Gençler artık okuyorlar, böyle çok heves etmiyorlar bu işlere. Bizler son dönem sanki nakışçılarmış gibi gözüküyoruz ama bitmesini istemiyoruz. Bostancı Mektebi güzel bir tesisimiz var. Öğretmenlerimiz var, müdürümüz var. Daha çok arkadaşlarımız var. Terapi gibi oluyor bize burası. Hem para kazanıyoruz, hem de ailemize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlmek ilmek dokunan bir nakış"

Antep işinin özelliklerini anlatan Arzu Ümerveklioğlu, "Şahinbey Belediye Başkanımız Tahmazoğlu bize böyle bir imkan sundu. Burada arkadaşlarımızla daha değişik tekniklerle hocalarımız bize yardımcı oluyor. Farklı şeyler yapıyoruz. Çantalar yapıyoruz, oda takımları yapıyoruz. Ayakkabılara kadar yaptık. Değişik sabahlıklar, gecelikler. Her türlü şeye uyguluyoruz yani Antep işini. Değişik kumaşlardan, değişik renklerden, işlerden, ipekten, tutun da her türlü kumaşa, nakışlar yapıyoruz. Çok emek göstermemiz gereken bir şey. Bir deliğe sekiz defa batılan bir nakış. İlmek ilmek dokunuyor yani. Bayağı uzun zaman alıyor. Bir oda takımı bir buçuk sene ile iki sene arasında bir sürede yapılıyor. Her türlü şekil, çiçek, motif yapıyoruz. Biz daha önce farklı birkaç teknik biliyorduk. Buraya geldikten sonra farklı teknikler de öğrendik" şeklinde konuştu.

"Öğrenci olarak başladım öğretici oldum"

Öğretici Neşe Karaoğlu, "Buraya öğrenci olarak başladım. Benim el sanatlarında da merakım vardı. Antep işini çok seviyordum. İşlemeye, öğrenmeye başladım. Sabırla yapılır. Hepimizin çeyizinde de var zaten. Anteplilerin biliyorsunuz olmazsa olmazıdır Antep işi. Öğrenciyken daha öğrenme hevesiyle devam ediyorsun. Üretmeyi seviyorum. Böyle başlayıp öğreticiliğe geçtim. Kafamda oluşturduğum bir obje, bir motifi bunları işlemeye dökebiliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kadınlar 'Antep İşi' Nakış Sanatı ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

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