Gaziantep\'te Kadınlar Tel Kırma Kursunda Hem Sanat Öğreniyor Hem Ekonomik Katkı Sağlıyor

Gaziantep'te kadınlar tel kırma kursunda hem sanat öğreniyor hem kızların çeyizini hazırlıyor hem de ürettikleri eserlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınların meslek edinmesi ve el becerilerini geliştirerek ekonomik kazanca dönüştürmeleri açısından önemli bir rol üstlenen kurslar arasında yer alan "Tel Kırma İşlemeciliği Kursu" büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde açılan tel kırma işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, bir yandan tel kırmanın inceliklerini öğrenirken bir yandan da yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Evlilik çağındaki genç kızların çeyizlerini süslüyor

Genç kızların çeyizlerinin önemli eşyaları arasında yer alan Bartın'a ait tel kırma sanatı Gaziantep'te büyük ilgi görüyor. Altın ve gümüş telleri kırarak tüller üzerine çeşitli motifler oluşturan, kadınların bin bir emekle hazırladıkları yatak örtüsü, gelin duvağı, kına eldiveni, masa örtüsü ve namaz dolağı gibi el işleri, evlilik çağındaki genç kızların çeyizlerini süslüyor.

Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi'nde uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimlerde tel kırma sanatıyla tanışan kadınlar, zamanla bu alanda ustalaşarak ortaya göz alıcı eserler çıkarıyor. Geleneksel el sanatı olan tel kırma, kumaş üzerine ince tellerin ilmek ilmek işlenmesiyle oluşturulan zarif desenlerle dikkat çekiyor.

Kursiyer kadınlar tarafından titizlikle hazırlanan bu el emeği ürünler, genç kızların çeyizine renk katıyor.

Kadınlar, hobi olarak başladıkları bu sanatı zamanla meslek haline getirirken, taleplere yetişmekte zorlandıkları dönemlerde dayanışma örneği sergileyerek birbirlerine destek oluyor. Böylece sadece ekonomik kazanç değil, sosyal dayanışma da güçleniyor.

Tel kırma sanatıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan kadınlar, örnek alınacak bir başarı hikayesine imza atmaya devam ediyor. Kadınlar, bu imkanları sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden de büyük ilgi görüyor. Tel kırma yapımını öğrenen kadınlar, kurs sonunda kendi iş yerlerini açmayı planlıyor. Kurstaki usta öğretici Cemile Erek, yoğun talep gören kursta kadınlara en iyi şekilde tel kırma sanatını öğrettiklerini söyledi.

"Kursiyerlerimiz hem kızlarının çeyizlerini hazırlıyor hem de meslek öğreniyor"

Kursta kadınlara tel kırma eğitimi verdiklerini belirten Erek, "Arkadaşlarımızla sıfırdan başladık. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Burada eksiklerimizi ve birbirimizi tamamlıyoruz. Herkes tel kırmaya farklı yönler katıyor. Güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tek kırmayı çantalara, masa örtülerine ve kızlarımızın çeyizine kadar her şeye uygulayabiliyoruz. O bizim bakış açımıza ve tasarımımıza kalmış. Şu an tel kırma sanatı bayağı revaçta ver herkes tel kırmayı çok tuttu. Herkes çok seviyor ve öğrenmek istiyor. Öğrenenlerde çok severek yapıyorlar. Kursiyerlerimiz burada ayrıca kızlarının çeyizlerini hazırlamakla beraber meslek öğreniyorlar. Evlerine katkıda bulunuyorlar. Çok ciddi şekilde ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. GASMEK'ler ve bu tür kurslar biz kadınlar için çok iyi oldu. Bu merkezler bizim için büyük bir fırsat oldu. Bu merkezler evdeki kadınların pasifliğini de kaldırdı. GASMEK'e arkadaşlar geliyorlar, aktif bir şekilde meslek öğreniyorlar. Burada çok güzel zaman geçiriyorlar ve çok güzel işler öğreniyorlar. Gelmek isteyende bir daha gelmek istiyor" dedi.

Kursiyerlerden Olcay Akgül de, "Matematik öğretmeniyim. Boş kalan zamanlarımda bu kursa geliyorum. Kendinizi bir işe entegre etmek ruh sağlığı için çok kıymetlidir. O yüzden buraya geldim ve başvurdum. Kurs benim için çok keyifli geçiyor. Bu kadar çabuk öğrenebileceğimi ve bu kadar farklı profildeki insanlarla bir araya gelip arkadaşlık kurabileceğimi bilmiyordum. Kendi hediyelerimizi üretebiliyorum. Çünkü el emeği çok kıymetlidir. Diğer arkadaşlarımızda kızları için çeyiz hazırlıyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunan arkadaşlarımız var. Eğer birde kadın emeğini kooperatifleşebileceği bir platformda buluşabilirsek inanıyorum ki çok daha kıymetli şeyler olacak" diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır geldiği kursta tek kırma sanatını öğrendiğini belirten Cansu Ataş da, "İki aydır bu kursa geliyorum. Daha önce hiçbir şekilde el işi öğrenmemiştim. Fakat bu kursta yeni yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu kursta hem meslek öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Yeni bilgilerle hem evimize katkıda bulunuyoruz hem de çocuklarımızın çeyizlerinde emeğimiz olsun istiyoruz. Burada arkadaşlarımızla yeni işler öğreniyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP