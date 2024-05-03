Gaziantep'te Kalp Krizi Geçiren Gazi Mahmut Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kalp Krizi Geçiren Gazi Mahmut Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep\'te Kalp Krizi Geçiren Gazi Mahmut Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreniyle birlikte Kılıç, Kızılcakent Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

03.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:09
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından sol yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazi Mahmut Kılıç için ilçeye bağlı kırsal Kızılcakent Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Vefat eden gazi Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kızılcakent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kalp Krizi Geçiren Gazi Mahmut Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kalp Krizi Geçiren Gazi Mahmut Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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