Büyükşehir'den kaldırımlarda yaya güvenliği için çalışma

23.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:11
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaya yolları ve kaldırım temizliği ile trafik güvenliğini sağlamak için 7/24 karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırım ve yaya yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, ana arterlerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yol temizleme çalışmalarını yürütürken çarşı merkezleri, hastaneler, toplu kullanım alanları ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaldırımlarda biriken karları temizliyor. Yapılan çalışmalarla yaya ulaşımının güvenli şekilde devam etmesi hedefleniyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin kullandığı güzergahlarda kar küreme ve tuzlama faaliyetleri öncelikli olarak gerçekleştiriliyor. Buzlanma riskine karşı gerekli önlemler alınarak muhtemel kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarını dikkate alarak kent genelindeki karla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

