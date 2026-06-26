Gaziantep'te Karne Heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep'te Karne Heyecanı

Gaziantep\'te Karne Heyecanı
26.06.2026 11:10
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Gaziantep'te 680 bini aşkın öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi, huzurlu bir yıl geride kaldı.

Gaziantep'te öğrenciler 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.

Kentte bin 744 eğitim kurumunda 680 bini aşkın öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Şahinbey ilçesi Bahattin Kayalı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde ise öğrencilere karneleri, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve diğer kurum müdürleri tarafından verildi.

"Gaziantep'te 690 bini aşkın öğrenci karne heyecanı yaşadı"

Tören sonrası açıklama yapan Vali Yardımcısı Sedat Sezik, "Gaziantep olarak genel anlamda güzel bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktık. Bugün Gaziantep'te 680 bini aşkın öğrencimiz ve 35 bine yakın öğretmenimiz karne heyecanı yaşıyor. Bu eğitim-öğretim yılında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılı ve güzel bir yaz tatili diliyorum. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Karne Heyecanı - Son Dakika

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