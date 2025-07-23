Gaziantep\'te Kavurucu Sıcaklar

Gaziantep'te termometreler 42 dereceyi gösterirken Gaziantepli vatandaşlar gölge yerlerde serinledi.

Termometrelerin 42 dereceyi aştığı Gaziantep'te giderek etkisini arttıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Gaziantep'te vatandaşlar çeşme başlarında ve gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

"Gaziantep'te aşırı sıcaklar var"

Havaların çok sıcak olduğunu söyleyen vatandaş Ahmet Çakır, "Havalar çok sıcak. Gaziantep'te aşırı sıcaklar var. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Serinlemek için çeşme başına geliyoruz. Gölge yerlerde oturuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP