Gaziantep'te Kaza: Sürücü Yaralandı

Yerel

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Fetullah Gülen ve Duran Kalkan için ödül 2 katına çıkarıldı

Okul kantini ve yemekhaneleri için adım atıldı

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza eski Nurdağı Gaziantep yolu Cerityeniyapan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek şeritli yolda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu boş araziye uçtu. Yaşanan kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, tek şeritli yolda sık sık kaza yaşandığını ve bu yüzden bu yola ölüm yolu denildiğini belirten vatandaşlar yolun bir an önce yapılmasını istedi.