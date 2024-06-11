Gaziantep'te 'Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı' sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 'Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı' sertifika töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Toplum Eğitim Derneği (TDER) iş birliğinde düzenlenen 'Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı' sertifika töreni yapıldı. Program yeni dönemde gönüllü hocalarla sürdürülecek.

11.06.2024 12:56
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Toplum Eğitim Derneği (TDER) iş birliğinde "Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı" sertifika töreni düzenlendi. Program yeni dönemde gönüllü hocalarla sürdürülecek.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen öğrencilere motivasyon sağlamak amacıyla "Kentler Çocuklarındır" sloganıyla başlatılan program, yaşadıkları şehirlerin kültürel ve doğal mirası tanımalarıyla koruma bilincini aşılamayı hedefledi. İlk pilot çalışmasının 2023 Bahar Dönemi'nde başlayan eğitim programı, toplamda bin 335 öğrenciye ulaşıldı. Programa katılan öğrenci ve eğitmenlerin sertifika töreni, düzenlenen törenle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan törenle verildi. Programın başarısı sonrası alınan kararla yeni dönemde eğitimler, gönüllü hocalarla devam edecek.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Gaziantep ÇEKÜL Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, programa destek veren Humanızlı Ailesi adına Ökkeş Humanızlı ve programa katılan öğrenciler katıldı.

"Yarınlarda çok daha güzel bir dünya istiyorsak önce çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor"

Sertifika töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin yarının teminatı olacağını aktararak, "Bizi biz yapan değerleri, ne anlama geldikleri, kentlerin nasıl çocukların olacağını, şehrin farklını ortaya koyan, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan bir proje oldu. Bilim dünyası '7 yaş çok geç, 6 yaş altın çağ' diyor. Aileler bizim ilk mektebimiz. İnsani değerleri aileden öğreniyoruz. Okula başlarken ilk aldığımız anne baba eğitimi ile başlıyoruz. Öğretmenlerimiz bizi bilimle, ilimle, irfanla yetiştiriyor. Burada bizim değerler çok kıymetli ve önemli. Dünyada büyük bir küresel ısınma var. Antarktika'ya gittiğimde gördüm ki buzullar eriyor. Ortak evimiz dünyamızı korumak için çocuklara çok iş düşüyor. Çevreyi kirletmemek gerekiyor. Proje kapsamında 'kentler çocuklarındır' diyecek ilk önce çevreyi temiz tutacağız. Yarınlarda çok daha güzel bir dünya istiyorsak önce çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

"Projede iyi bir içerik, bizi biz yapan değerler ve şehir Anlatılıyor"

Konuşmasının devamında belediyelerin çocukların yetişmesinde ve geleceğe iyi hazırlanmasında sorumlulukları olduğunu aktaran Başkan Fatma Şahin, "Herkesin çocuklar için bütün gücünü ortaya koyması gerekiyor. Projede iyi bir içerik, bizi biz yapan değerler ve şehir anlatılıyor. Şehrimizin çok büyük bir kültür mirası var. Bu mirasa iyi bakarak size teslim etmeliyiz ve bizim yaptıklarımızdan daha iyisini gelecekte yapmalısınız. Bizler siz çocukların ve öğretmenlerin emrindeyiz. Bu şehri eğitim, kültür, spor, kültür ve sanat şehri yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Törende ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe emeği geçenlere teşekkür ederek projenin önemine vurgu yaptı. Gaziantep ÇEKÜL Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu ise projenin oluşum hikayesini ve içeriği hakkında bilgi verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı' sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 'Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı' sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika
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