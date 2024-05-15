Gaziantep\'te KETEM ile Kanser Taramaları Yapıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde toplumun kansere karşı bilinçlenmesi ve tedavide kritik önemde bulunan erken teşhis için kurulan Kanserde Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), deprem bölgesinde ve şehir genelinde on binlerce Gazi şehirlinin kanser taramasını gerçekleştirdi.

Toplum sağlığı alanında bölge ve Türkiye'ye örnek olmak amacıyla yenilikçi teknolojik uygulamalardan faydalanılmasını hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadın sağlığına yönelik yapılan çalışma ile 113 bin 352 tarama yaptı. KETEM ayrıca uzman ekipleriyle şehrin dört bir yanında yaptığı bilinçlendirme eğitimleriyle 76 bin 219 kişiye eğitim verdi. İl merkezinde ise toplam 196 mahalleden 24'ünde saha çalışması yapıldı.

Gaziantep kanser tarama sıralamasında ülke genelinde 4'üncü sıraya yükseldi

Gaziantep'te 8 yılda KETEM tarafından yürütülen bilinçlendirme çalışmaları ve taramalarla Türkiye'de kanser tarama sıralamasında 50'nci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi. KETEM tarafından başlatılan mobil mamografi aracı uygulamasıyla kırsal mahallelere hizmet veriyor.

Deprem bölgesinde kurulan araçla taramalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'de vatandaşların her alanda ihtiyacına koşan Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında da hizmet vermeyi sürdürüyor. Depremzedeler için oluşturulan konteynır kentlerde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kanser tarama aracında kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseriyle erkeklerde kolon kanseri taraması yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, yaptığı açıklamada kanser çalışmalarını anlatarak, "Kanser çok önemli bir hastalık. Erken teşhisi çok önemli. Meme kanseri, rahim ağızı kanserini kadınlarda, erkeklerde de kolon kanserini tarıyoruz biz burada" ifadelerini kullandı.

"Olumsuz bir sonuç çıktığında ilgili uzman hekime yönlendiriyoruz"

Binevler KETEM Sorumlusu, Dr. Gülbin Yıldırım yürütülen çalışmayla taramaların sürdüğünü aktararak, "Meme kanseri açısından bir sorun çıktığı zaman biz onu hastanedeki uzman hekimin ismi, dahili numarası yazılı bir kağıtla nokta atışı bir şekilde hastaneye yönlendiriyoruz. Hastanedeki bu hekimlerimizde bizim KETEM'den gelen hastaları bekletmiyorlar en önemlisi de bu" ifadelerine yer verdi.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Nurdağı'nda yaşayan depremzede Fatma Akar, konteynır kent önünde kurulan araçla taramalarını yaptırdığını aktararak, "Komşum meme kanserinden dolayı memelerini aldırdı, şu anda evde yatıyor. O nedenle bilinçlendirilmek önemli. Bizim durumumuz yok, merkeze gidemeyiz. Buralara gelmeleri daha güzel" dedi.

Depremzede Havva Ateş ise hizmetten dolayı mutluluğunu ifade ederek, "Çok memnun oldum. Bütün kadınlara da sağlıkları için tavsiye ederim. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu. - GAZİANTEP