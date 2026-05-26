Gaziantep'te Kurban Pazarları Yoğun

26.05.2026 15:19
Kurban Bayramı arefesinde Gaziantep'teki pazarlar yoğun, alıcılar fiyatları yüksek buluyor.

Gaziantep'te kurban pazarlarındaki yoğunluk Arefe günü had safhaya çıktı. Kurban satmak isteyen besiciler ile kurban almak isteyen vatandaşların sıkı pazarlıkları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramı arefesinde Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk had safhaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren il dışından ve ilçelerden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları iyi fiyata satmak için çaba harcadı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında alıcılar fiyatların yüksek olduğunu ifade ederken satıcılar ise durgunluk olduğunu söyledi.

"Piyasa biraz yüksek ama mecbur kurbanlık alacağız"

Kurbanlık almaya geldiklerini söyleyen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, "Ben alıcıyım. Piyasa çok yüksek. Vatandaşlar almaktan ziyade önce bakmaya ve araştırmaya geliyor. Ama fiyatlar vatandaşa yüksek geliyor" derken Hamza Bayındır ise, "Pazara kurbanlık almak için geldik ama piyasa biraz yüksek. Mecbur kurbanlık alacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı satıcılar memnun bazı satıcılar sitemkar

Kurban satıcılarından Ökkeş Atılgan, "Sabah kurban pazarına 20 tane mal getirdik ve 10'nunu sattık. Elimizde de 10 tane hayvan kaldı. Çok şükür bu yıl Kurban Bayramı güzel geçti. Alana da satana da hayırlı olsun" derken Metin Gücünoğlu ise, "Hayvan satıcısıyım. 28 tane hayvan getirdik ve 20 tanesini sattık. Ama geçen yıla göre vatandaşın ilgisi az. Fiyatlar biraz yüksek. Elimizde 8 tane hayvan kaldı. Fiyatlar da 360-400 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Musa Önal isimli satıcı da, "Biz de 50-60 civarı hayvan getirdik. Bu sene alıcı da satıcı da memnun değil. Biz 3-5 tane hayvan satabildik. Geçen sene bu seneye göre daha iyiydi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

