Gaziantep\'te Kurtuluş Etkinlikleri ve Sanat Sergileri Açıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, geçmişin kahramanlık hikayelerini ve estetik mirasını geleceğe taşımayı amaçlayan "Kurtuluştan Cumhuriyet'e Bir Kahramanlık Hikayesi; Payidar" ve "Zer" sergileri sanatseverlerle buluştu.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılıç ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç katıldı. Sergiler, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 8 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

"25 Aralık bizim açımızdan, Antep'in Gazi olma mücadelesi açısından çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şanımız, şerefimiz 25 Aralık, onur günündeyiz. 25 Aralık bizim açımızdan Antep'in gazi olma mücadelesi açısından çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep'le beraber egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek meclisi açtıktan sonra çok önemli bir şey yapıyor. Anadolu Medeniyetler Müzesini açıyor. Tarihimizi geleceğe taşımak, gençlere hediye etmek bizim açımızdan çok önemli. Müjdemiz olsun, Bey Mahallesi'nde bir binayı şimdi Olgunlaşma Enstitüsüne vereceğiz. Orada çok güzel eserlerimiz olacak, tarihi dokuyla çok yakışacak" dedi.

Sergiler hakkında

Olgunlaşma enstitülerinin özenle hazırladığı milli mücadelenin kahraman kadınları ve Atatürk kıyafetleri temalı eserler, milli mücadelede yer alan kahraman kadınların kıyafetleri ve Türk kırmızısı ile ay yıldız temalı çalışmalar, Cumhuriyetin kahramanlık hikayesine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Payidar sergisi, kadınların milli mücadeledeki eşsiz rolünü anlamaya davet niteliği taşırken, sanat dünyasında derin izler bırakmış olan Büşra Yurtsever'in eserlerini bir kez daha hatırlamak amacıyla düzenlendi. - GAZİANTEP