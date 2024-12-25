Gaziantep'te Kurtuluşun 103. Yıldönümünde Spor Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Kurtuluşun 103. Yıldönümünde Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Gaziantep\'te Kurtuluşun 103. Yıldönümünde Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde çeşitli spor etkinlikleri düzenledi. Gençlerin katılımıyla yapılan yarışmalarda başarılı sporculara madalya ve hediyeler verildi.

25.12.2024 15:50  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümünde spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi, Akkent Spor Köyü ve YeşilVadi Millet Bahçesi'nde Engel Atlama Binicilik yarışması, Okçuluk, Dart, Mangala, Masa Tenisi ve E Spor Turnuvaları düzenledi. Düzenlenen müsabakalara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

"Bu topraklar kolay kazanılmadı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını gençlere düzenledikleri etkinliklerle aktardıklarını belirterek, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde spor faaliyetleri düzenledik. Gençlerimiz spor yaparak, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 103. Yılında bir araya geldiler. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 103 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, gaziantep, Şahinbey, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kurtuluşun 103. Yıldönümünde Spor Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kurtuluşun 103. Yıldönümünde Spor Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.