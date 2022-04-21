Gaziantep'te Nisan ayı etkinliklerle dolu dolu geçiyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını etkinleri ile dolu dolu sürdürürken, kentin sosyal etkinliklerini de titizlikle planlamaya devam ediyor. Nisan ayına yayılan etkinlikler baharın en güzel günlerini Gaziantep'e gece gündüz dolu dolu yaşatacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kurmadığı iftar çadırını bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurarak yemek tırı sayesinde günlük 3 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı yapıyor.

Belediye, Ramazan sohbetlerinin yapıldığı "Bekir Develi ile Bir Başka Ramazan" programında ise her gün bir başka ismi konuk ederek gönüllere dokunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müze ve çocuk kütüphanelerinde geleneksel Ramazan şenliklerinde Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu çocuklarla buluşuyor. Bu yıl her gün okul sahnelerinde de Hacivat Karagöz Orta Oyunu sahneleniyor. Ramazan ayı ilk 15 gününde 69 okul sahnesinde Hacivat Karagöz Gösterisi düzenlendi, toplam 21 bin 154 kişiye ulaştı. Tarihi Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde kurulan Ramazan Sokağı'nda ise Ramazan ruhu ve coşkusu Gaziantep halkına yayılıyor.

Çocuklar gibi şen bir bayram

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" 18 Nisan'da başlayan ve 24 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan Çocuk Sanat Merkezi, müzeler, çocuk kütüphaneleri ve okullarda düzenlenen şenliklerle kutlanıyor. 23 Nisan'da Masal Park'ta düzenlenecek büyük şenlikte ise çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkarabilecek.

Nasa Sergisi Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlarda bulunan malzemeleri, yemek aparatları, kıyafetlerin sergilendiği Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay sergisini Gaziantepliler ve komşu illerdeki meraklılarıyla buluşturuyor. Yaklaşık 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Sergisi, 23 Nisan'dan itibaren 4 ay boyunca meraklılarına ve keşif ruhunu yaşamak isteyenlere Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kapılarını açıyor. Serginin açılışı 23 Nisan saat 14.30'da.

Sahnede bu defa Sefo yer alacak

Yüzbinlerce kişiyi bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi'nin halk konserlerinde Nisan ayına rapçi Sefo imza atacak. Masal Park'taki konser 23 Nisan'ın en büyük organizasyonlarından biri olarak akıllarda genç ve çocukların hep beraber eğlendiği, şarkılara eşlik ettiği görüntülerle iz bırakacak. Konser 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 16.00'da Masal Park'ta gerçekleşecek.

Şehir tiyatrosu peş peşe perde açacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kentin kültür sanat yaşamına önemli bir katkı olarak açılan Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Nisan ayı boyunca peş peşe perde diyerek sanatseverlerle buluşacak. 3 farklı oyunla sahneye çıkacak başarılı ekip, 26 Nisan'da "Güvercin Çocuklar", 27 Nisan'da "Uçurtmamı Gördün mü?", 28 Nisan'da "Keşanlı Ali Destanı" oyunlarını tiyatro severler için sahneleyecek. Şehir Tiyatrosu'nun 3'üncü oyunu olan "Uçurtmamı Gördün mü?", 27 Nisan'da ilk kez izleyicinin karşısında olacak. - GAZİANTEP