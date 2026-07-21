Gaziantep Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı önleyici seferberlik - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı önleyici seferberlik

Gaziantep Büyükşehir\'den orman yangınlarına karşı önleyici seferberlik
21.07.2026 16:41  Güncelleme: 16:42
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla Burç Ormanı'nda kapsamlı temizlik ve risk azaltma çalışmaları yürüttü. Çalışmalara 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı da 50 personelle destek verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla kentteki ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde ormanlık alanlarda kapsamlı temizlik ve risk azaltma çalışmaları yürütüyor.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerini artıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, Burç Ormanı'nda kapsamlı orman altı temizliği ve yanıcı materyal toplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla, muhtemel yangınların çıkış riskinin azaltılması ve yangınların yayılmasını kolaylaştırabilecek unsurların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çalışmalara 5. zırhlı tugay komutanlığı da destek verdi

Kentin akciğerleri olarak nitelendirilen ormanlık alanlarda yürütülen çalışmalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Çalışmalara ayrıca 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli de katılarak önemli katkı sağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 70 personel ve 5 araçla sahada görev alırken, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ise 50 rütbeli personelle çalışmalara destek verdi.

Ormanlık alanlarda gerçekleştirilen temizlik kapsamında, yangın anında alevlerin hızla yayılmasına neden olabilecek kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam şişeler, teneke kutular, plastik şişeler ve diğer yanıcı atıklar titizlikle toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek muhtemel yangın risklerine karşı yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürecek. Ekipler, hem önleyici çalışmalar hem de muhtemel ihbarlara hızlı müdahale amacıyla kent genelindeki hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı önleyici seferberlik - Son Dakika

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