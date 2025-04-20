Gaziantep'te Oto Tamir Elemanı Eksikliği - Son Dakika
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Gaziantep'te Oto Tamir Elemanı Eksikliği

Gaziantep\'te Oto Tamir Elemanı Eksikliği

Oto tamir ustaları çırak ve kalifa bulamıyor, sektörde elaman sıkıntısı yaşanıyor.

20.04.2025 11:06
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Oto tamiri sektöründe yetişmiş eleman eksikliği yaşanırken, ustalar iş öğretecek çırak bulamamaktan ve kalifiyeli kalfa bulamamaktan yakınıyor.

Sanayi şehri Gaziantep'te maddi getirisi yüksek olmasına rağmen bazı mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesi işçi sıkıntısını beraberinde getirdi. İşverenler aylık 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak kalfa ve usta bulamamaktan yakınıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de oto tamiri sektöründe kalifiyeli eleman eksikliği sorunu gün geçtikçe artıyor. Mesleğin ustaları, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çekiyor.

Oto tamir ustaları, kolay yoldan para kazanma isteğinin yaygınlaştığına dikkat çekerek, iyi kazandıran ancak yoğun emek gerektiren mesleklere talebin düştüğünü belirtiyor. Maddi getirisi yüksek olan mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesinin bazı mesleklerde işçi sıkıntısını da beraberinde getirdiğini belirten oto tamir ustaları, 12 yıllık zorunlu eğitimin de etkisinin olduğuna dikkat çekiyor. Sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin Gaziantep'in ciddi sorunu olduğunu ifade eden oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, ilkokuldan sonra okula devam etmeyecekse çıraklığa verildiğini belirtti. Yılmaz, mevcut müfredatta 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşında bittiğini, bunun da sektörlere ara eleman yetişmenin önünü tıkadığını kaydetti.

"İyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz"

Hem yetiştirecek eleman bulamamaktan hem de çalıştıracak kalfa bulamamaktan yakınan oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, "Eleman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çırak zaten yetişmiyor. Çırak yetişmediği için sorun yaşıyoruz. Yanımızda çalışan iyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz. Çıraklığa önem verelim. Yanımızda var olan çırakları da düzgün yetiştirelim ki hem ustalarımız çoğalsın hem de ustalarımız kalfa bulmada zorlanmasın. Bu mesleği beğenmemenin haricinde vatandaşlarımız, 'çocuklarımız okusun, memur olsun' diyorlar. Her çocuğun da eğitimi bir değil. Onun için kimisi okumuyor, okumayanları da okutmaya çalışıyoruz. Kimi çocuk da okuyor ve mezun olup geldikten sonra çalışmak istiyor. Gözü veya gönlü bu meslekte değil. Onu da yetiştiremiyoruz" dedi.

Oto tamir sektöründe ciddi elaman sıkıntısı yaşandığını belirten oto tamir ustası İdris Demir ise iyi ustaların yetişmesi için çocukların 10-12 yaşlarından itibaren sanayide olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Bugünün şartlarında kalifiyeli bir elemanın aldığı maaş yaklaşık 40 bin liradır. Maaşın yanında SGK'sı ve diğer hakları da var. Fakat kimse bu mesleğe rağbet etmiyor. Oto tamircilik kirli ve kolay bir meslek olmadığı için pek fazla kimse tercih etmiyor. Herkes daha basit iş istiyor. Halbuki sanayideki meslekleri öğrenseler ileride hem çok iyi meslekler edinirler hem de çok iyi kazanç elde ederler. 12 yıllık zorunlu eğitim ve meslek beğenmemeden dolayı eleman yetişmiyor. Çünkü lise çağında olan bir kişi sanayiye gelip çalışmıyor. Çalışmadığı gibi mesleğe de rağbet etmiyor. Fakat ilkokul çağında yani çocuk yaşta iken sanayiye geldiğinde mesleği daha iyi öğreniyor. Ağaç yaş iken eğilir. Bundan dolayı çocuk küçük yaştan itibaren ancak meslek öğrenebilir. Ben bu mesleğe 10 yaşında başladım. Babam çalışmamı istemedi ama ben çalışmak istedim. Mesleğimi sevdim ve tamirci olmak istediğim için çalışmaya devam ettim. Şu an okuyan birçok arkadaşım, 'usta gelip senin yanında çalışayım' diyor. Üniversite mezunları bile bu mesleği öğrenmek istiyor. O yüzden çocuklara, 'gelin meslek öğrenin' diyorum. Meslek altın bileziktir" şeklinde konuştu.

Eleman sıkıntısı araç tamir sürelerini de uzatıyor

Eleman sıkıntısının araç tamirlerini de etkilediğini belirten Fethulla Ensari isimli vatandaş da, "Eskiden araçlarımızı tamir için sanayiye getiriyorduk, en geç iki saat içerisinde tekrar teslim alıyorduk. Şimdi aracımızı sabah getiriyoruz, akşama kadar tamiri sürüyor. Ustalara bunun nedenini sorduğumuzda, usta elemanları olmadığı için ancak tamir edebildiğini söylüyor. Yeterli elaman olmadığı için araç tamirlerinde de gecikme oluyor. Bu durumda bizim için sorun oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Oto Tamir Elemanı Eksikliği - Son Dakika

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