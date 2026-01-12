Gaziantep'te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi, iş yeri kapatıldı - Son Dakika
Gaziantep'te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi, iş yeri kapatıldı
12.01.2026 15:27  Güncelleme: 15:35
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıtası, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işletmede ele geçirilen 1300 kilo sağlıksız sakatatı imha etti ve işletmeyi kapattı. İşletmeye 264 bin TL ceza kesildi. Hijyen kuralları ihlal edildiği ve insan sağlığını tehdit eden koşullar tespit edildi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız işletmede ele geçirdiği bin 300 kilo sağlıksız sakatatı imha ederek, işletmeyi kapattı. Merdiven altı üretim yaptığı belirlenen iş yerindeki denetimlerde hijyen kuralları ve insan sağlığının hiçe sayıldığı anlar ise dikkat çekti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını hiçe sayan bir işletme daha ortaya çıkarıldı. Malazgirt Mahallesi'nde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen bir işletmede bin 300 kilogram bağırsak, işkembe, sakatat ve iç yağa el konuldu. Ruhsatsız çalışan iş yeri kapatılırken, 264 bin TL de ceza uygulandı.

Hijyen kuralları ve insan sağlığı hiçe sayıldı

Denetimler sırasında işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, üretim ve çalışma ortamının son derece kirli olduğu, iş yeri genelinde yoğun şekilde fare bulunduğu, insan gıdası olarak tüketilmemesi gereken ürünlerin depolandığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda, halk sağlığı açısından büyük risk taşıyan bin 300 kilogram ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme mühürlendi, ağır ceza uygulandı

Mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen işletme, Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, onaysız ve izinsiz üretim yaptığı gerekçesiyle işletmeye 264 bin 309 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler aralıksız sürecek

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumları ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulundu.

"Vatandaşımızın sağlığı kırmızı çizgimizdir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynamaya kalkanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Halk sağlığını tehdit eden, hijyen kurallarını hiçe sayan ve merdiven altı üretim yapan hiçbir işletmeye asla müsamaha göstermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kimsenin insan sağlığı üzerinden kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Yönetim, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

