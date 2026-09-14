Gaziantep'te saat ustası Servet Özkörükçü, 56 yıldır mesleğini yaşatıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te saat ustası Servet Özkörükçü, 56 yıldır mesleğini yaşatıyor

Gaziantep\'te saat ustası Servet Özkörükçü, 56 yıldır mesleğini yaşatıyor
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Gaziantep'te 65 yaşındaki saat ustası Servet Özkörükçü, 2 metrekarelik dükkanda 56 yıldır saat tamir ediyor. Teknolojiye direnerek mesleğini sürdüren Özkörükçü, çırak bulamadığı için zanaatın yok olmasından endişe ediyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki saat ustası Servet Özkörükçü, 56 yıldır teknolojiye direnerek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan büyük pasajda, 2 metrekarelik dükkanda 56 yıldır saat tamirciliği yapan 65 Yaşındaki Servet Özkörükçü, mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor. Sabah erken saatlerde gelerek dükkanının başına geçen Özkörükçü saatleri tamir ediyor zamana ayar veriyor. Mesleği mekanik saat tamiri üzerine öğrendiğini belirten Özkörükçü, son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel mesleklerin birer birer kaybolduğunu ve bu yüzden mesleğini yaşatmak için teknolojiye direnmeye devam ettiğini belirtti. Mesleği devam ettirebilmek adına eleman yetiştiremediğini ve işi öğrenmek isteyen gençlerin olmadığını aktaran Özkörükçü, mesleğinin giderek yok olduğunu belirtti.

"Bir tane çırak bulamıyoruz"

Saat tamirciliğine çıraklık ve ustalık sürecinin ardından başladığını belirten Servet Özkörükçü, yetiştirecek eleman bulamadığını söyleyerek, "Mesleğe başlayalı tam olarak 56 yıl oldu. Sene 1970 yılında amcamın yanında başladım. Çıraklık, kalfalık, ortakçılık, ustalık yaparak da bu seviyelere geldim. Şu anda kendi namıma çalışıyorum. Dükkan kendi adıma kayıtlıdır. Mekanik saatlerin ustasıyım ama normalde şu anda pilli saatlerde yapabiliyorum ama yetişme tarzım benim mekanik saatler. Şu anda bütün zanaatlarda olduğu gibi bizde de çırak sorunu var. Bir tane çırak bulamıyoruz. Benim kendi aile tarafımda olsun, kendi tarafımda olsun bir çırak gelmedi. Herkes çocuğunun eline cep tarafını veriyor, çocuklar oyun oynuyor. Yani geleceğe bir yatırım, geleceğe bir teşvik edemiyoruz. O yüzden yapacak kimse yok" dedi.

"Sırf tamir işi olduğu için bu alan bizi kurtarıyor"

2 metrekarelik dükkanında yalnızca tamir işi yaptığı için çalışabildiğini aktaran Özkörükçü, "Benim dükkanım yaklaşık 2 metrekare. Sırf tamir işi olduğu için bu alan bizi kurtarıyor. Eğer satış yapmış olsam zaten bu dükkan bana yetmez. Gelen saatlerde yapıyorum, teslim ediyorum. Aynı gün vermiyorum. Bir gün, iki gün, üç gün gerekirse bir hafta falan beklediğim saatler oluyor. Onları da yapıp öyle teslim ediyorum. Burada saatleri yapıyorum, paramı kazanıyorum ve mutluyum. Bir devlet memurunun aldığı parayı almıyorum. Onu kesinlikle kazanmıyoruz. Onu ben açık söylüyorum. Ama biz de geçmişte bir şeylere sahip olduğumuz için, evimizi, dükkanımızı aldığımız için şu anda biz ayaktayız" ifadelerini kullandı.

"Devamlı saatlerimizi buraya getiriyoruz"

Yıllardır saatlerini yaptırmak için Özkörükçü'nün dükkanına gelen İsmail Karakaya ise ustanın işçiliğinden memnun olduğunu ifade ederek, "Servet beyin müdavimiyiz. Devamlı saatlerimizi buraya getiriyoruz. Yıllardan beri burada ve kendisinden memnunuz. Emeği de ucuz, işçiliği de güzel. Onu tercih ediyoruz. Eski ustalar öyle küçücük yerde bile olsa çalışırlar. Yeter ki çalışabilecek kadar tezgahları olsun onlara yeter" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Teknoloji, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te saat ustası Servet Özkörükçü, 56 yıldır mesleğini yaşatıyor - Son Dakika

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