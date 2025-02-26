Gaziantep'te 'Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri' devam ediyor

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Gaziantep'teki kitap fuarı devam ediyor

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri" ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep'te gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması için düzenlenen "Şule Yüksel Şenler 2'inci Kitap ve Kültür Günleri"ne aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Sanat Merkezi'nde düzenlenen kitap günleri çocukların ve gençlerin oldukça ilgisini çekiyor. Kitap günlerine katılan çocuklar düzenlenen müzikaller ve gösterilerle oldukça eğlenceli anlar yaşıyor. Çocuklar, maskot oyuncaklarla ve düzenlenen oyun etkinlikleriyle doyasıya eğlenirken, anne ve babalar ise çocuklarına uygun olan kitapları daha uygun fiyatlara stantlardan alarak evlerini adeta bir kütüphaneye çeviriyorlar. 5 gün sürecek kitap günlerinde yazarlar ve yayınevleri, çocukların dünyalarını renklendiriyor. Çocuklar için hayal güçlerini zenginleştirecek sesli masal saatleri ve eğlenceli çocuk müzikali büyük ilgi görüyor. Kitap stantlarının yanı sıra oluşturucu atölyeler, tiyatro gösterileri, alanında uzman konuklarla söyleşi ve imza günlerinin de düzenlendiği etkinlikte "Her Çocuğa Bir Kitap" bağış kampanyası da yer alıyor. Kitapseverler dopdolu içeriklerle buluşurken, sanata ilgi duyanlar da çeşitli etkinliklerle kendilerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Etkinlik, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

"Kitap okumak insanı medeniyete götüren bir gerçeklik oluyor"

Kitap günlerine katılan Yazar Talat Özer, "Gaziantep'te Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın düzenlemiş olduğu kitap günlerindeyiz. Gaziantepli okurlarımızla buluşuyoruz. Kitap okumak insanı medeniyete götüren bir gerçeklik oluyor. Kitaplarla buluşan çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu, umudu ve huzuru görüyoruz. İyi ki kitaplar var. Kitapları bizi yarına götüren gerçeklikler olarak görüyoruz. Bu projede emeği olan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Kitaplar var olsun, herkesin gönlü güzelliklerle dolsun" dedi.

"Çünkü kitaplar onların gelişim dünyaları için büyük bir keşiftir"

Kitap günlerine olan ilgiden memnun olduklarını ifade eden Özer, Fuara ilgi çok güzel. Çocuklarımız buraya sevinçle geliyor. Çocuklar buraya geldikleri zaman burası bir çocuk bahçesine dönüşüyor ve gençlerde nitelikli kitapları gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Çünkü kitaplar onların gelişim dünyaları için büyük bir keşiftir. Akşamüzeri ise aileler geliyorlar. Aileler çocuklarıyla birlikte kitaplara bakıyor ve burada güzelliklerle kıymetli anlar oluşturuyorlar" diye konuştu.

"Kitap fuarları çok değerli ve kitap okuma çok önemli"

Çocuğuyla birlikte fuarı ziyaret eden Gülbeniz Akıcı, "Kitap fuarları çok değerli ve kitap okuma çok önemli. Bu yüzden de çocuğumu alıştırmak için kitap fuarlarını geziyoruz. Güzel bir kitap fuarı olmuş. Daha çok kitap beklerdim. Biraz küçük geldi ama yine de olsun güzel bir kitap fuarı olmuş" şeklinde konuştu.