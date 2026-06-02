Gaziantep'te Taciz Davası Ertelendi

(GAZİANTEP) - HABER: Jiyan ERKILIÇ
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışırken tacize uğradığını iddia eden kadın işçinin açtığı davada, fabrika sahibi Ahmet Aslansoy'un zorla getirilme kararının ardından duruşmaya katıldığı üçüncü duruşma görüldü, mahkeme davayı 27 Ekim'e erteledi.
Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdurun avukatı Esmer Özer, sanık avukatlarının savunmalarında mağdurun suçlandığını, sanığın eyleminden çok mağduriyetin tartışma konusu yapıldığını belirtti. Kadınlara yönelik şiddet dosyalarında bu tutumla sıkça karşılaştıklarını ifade eden Özer, işyerlerinde tacize maruz kalan ve ekonomik kaygılar ya da karşı tarafın güçlü konumu nedeniyle psikolojik baskı altında kalan kadınların yanında olmaya devam edeceklerini, adalet sağlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
