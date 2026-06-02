Gaziantep'te Taciz Davası Ertelendi

02.06.2026 17:25
Gaziantep'te bir kadın işçinin taciz iddiasıyla açtığı davanın duruşması 27 Ekim'e ertelendi.

(GAZİANTEP) - HABER: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışırken tacize uğradığını iddia eden kadın işçinin açtığı davada, fabrika sahibi Ahmet Aslansoy'un zorla getirilme kararının ardından duruşmaya katıldığı üçüncü duruşma görüldü, mahkeme davayı 27 Ekim'e erteledi.




Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışırken fabrikanın sahibi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın babası Ahmet Aslansoy'un tacizine uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan kadın işçinin başvurusu üzerine açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.
Bir önceki duruşmaya katılmayan ve hakkında zorla getirilme kararı verilen Ahmet Aslansoy, bugün görülen duruşmada hazır bulundu.



Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdurun avukatı Esmer Özer, sanık avukatlarının savunmalarında mağdurun suçlandığını, sanığın eyleminden çok mağduriyetin tartışma konusu yapıldığını belirtti. Kadınlara yönelik şiddet dosyalarında bu tutumla sıkça karşılaştıklarını ifade eden Özer, işyerlerinde tacize maruz kalan ve ekonomik kaygılar ya da karşı tarafın güçlü konumu nedeniyle psikolojik baskı altında kalan kadınların yanında olmaya devam edeceklerini, adalet sağlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Mahkeme, davayı 27 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Kadın, Yerel

