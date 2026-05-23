Gaziantep'te Tarihi Cami Restorasyonu Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Tarihi Cami Restorasyonu Bekleniyor

Gaziantep\'te Tarihi Cami Restorasyonu Bekleniyor
23.05.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araban'daki İç Kale Camii'nin deprem sonrası restorasyonu vatandaşları üzüyor, ibadete açılmasını istiyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan ve ilçenin ilk camisi olarak bilinen tarihi İç Kale Camii'nde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde oluşan hasarın ardından aradan geçen zamana rağmen restorasyon çalışmalarının başlamaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan caminin kuzey giriş bölümü ile tavan kısmının depremlerde çöktüğünü belirten vatandaşlar, yapının yeniden ayağa kaldırılarak ibadete açılmasını istediklerini söyledi.

Arabanlı vatandaşlar, bölgedeki birçok caminin deprem sonrası onarılarak yeniden ibadete açıldığını hatırlatarak, ilçenin tarihi ve kültürel mirası arasında önemli yere sahip olan İç Kale Camii'nin de restore edilmesini beklediklerini ifade etti.

Gaziantep Valiliği YİKOP tarafından Kültür Katkı Payları Fonu desteğiyle 2014 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi cami, 2018 yılında tamamlanan çalışmaların ardından yeniden ibadete açılmıştı. Depremde yeniden zarar gören tarihi caminin, gerekli onarımların yapılarak eski görünümüne kavuşturulması talep ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Tarihi Cami Restorasyonu Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:57:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tarihi Cami Restorasyonu Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.