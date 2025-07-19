Gaziantep\'te Tarihi Camiler Restore Ediliyor

Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü için ibadete kapatılan tarihi asırlık camilerde restore çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Asrın felaketinde ağır yara alan Gaziantep'te binaların yanı sıra asırlık camiler, kale, hanlar ve birçok tarihi eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Gaziantep'te tamamen yıkılan ya da ağır hasar alan camilerde onarım ve yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

İbadethanelerin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan da afetten etkilenen Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve korumasındaki kültürel miras eserlerinin ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. İçinde cami, han, kastel, bedesten ve geleneksel yapıların bulunduğu vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen restorasyon çalışmaları titizlikle aralıksız devam ederken birçok eserin de çalışmalarında sona gelindi. Kentte yürütülen restore çalışmaları kapsamında depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan 41 tarihi yapıdan 11'i yeniden yapılarak ibadete ve ziyarete açıldı.

Tarihi Şirvani Cami'nde yürütülen restore çalışmalarında sona yaklaşıldı

Depremlerde yıkılan ya da hasar alan tarihi yapıların restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'te, restorasyon çalışmaları kapsamında depremlerde büyük hasar gören tarihi Şirvani Cami'nde yürütülen restore çalışmalarında da sona yaklaşıldı. 15'inci yüzyılda tarihi Gaziantep Kalesi'nin yan tarafına inşa edilen, Şirvani Mehmet Efendi Cami veya iki şerefeli cami olarak da bilinen Şirvani Cami kentin en eski camileri arasında yer alıyor. Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından olan Şirvani Cami, restorasyon çalışmaların ardından yeniden ibadete açılacak.

"Şirvani Camimiz yakın bir zamanda açılışa hazırlanacak"

Kentteki tarihi yapılarda devam eden restore çalışmaları ile ilgili bilgi veren Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Kurtuluş Camii başta olmak üzere pek çok tarihi mekanın restore edilerek yeniden hizmete açıldığını belirtti. Kentte depreme ilişkin yürütülen çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Tunç, "6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki birçok tarihi eserlerde maalesef hasar almıştı. Bunlardan bir tanesi de Şirvani Camimizdi. Şirvani Camimiz doğu ve beden duvarlarında yıkılma oldu, minaresi hasar almıştı. Bu Gaziantep'teki Osmanlı eserlerinden en önemli eserlerimizden bir tanesi de Şirvani Camimiz ve bu eser hızlı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün proje çalışmaları yapılarak öncelikli olarak binanın emniyet tedbirleri alındı. Restorasyon projeleri onaylandıktan sonra da çalışmaları tamamlandı. Şu anda da Şirvani Camimiz yakın bir zamanda inşallah açılışa hazırlanacak" dedi.

"Gaziantep'in çift şerefeli tek camisi"

Caminin özellikleri ile ilgili de bilgi veren Tunç, "Camimiz minaredeki çift şerefeli ve çift merdivenli olması hasebiyle de Gaziantep'teki bir ilk örnek. Ahşap olan minberimizde kızaklı olan minberlerden bir tanesi. Gaziantep'teki birçok camide olduğu gibi bu camimizde bu yönüyle de özgündür. Burada özellikle ahşap bölümlerde konservasyon uygulaması yapılarak eserin ilk dönemdeki hali ortaya çıkarılarak restorasyon çalışması tamamlandı. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda binanın özgünlüğü korunarak statik anlamda güçlendirmeleri yapılarak eserimiz inşallah gelecek nesillere daha güvenli, daha emniyetli bir şekilde aktarılacak" diye konuştu.

"2025'in sonunda eserlerimizin restorasyonları tamamlanmış olacak"

Depremde hasar alan vakıf camilerinin tadilatı için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Tunç, "Gaziantep ilimizde 41 eserimizde hasar vardı. Şu an 11 tane eserimizin restorasyon çalışması tamamlandı, hizmete açıldı. Diğerlerinde de çalışmalar şu an büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah 2025'in sonuna doğru eserlerimizin büyük bir oranda restorasyonları tamamlanmış olacak. Planlar dahilinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP