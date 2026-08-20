Gaziantep\'te Tarım İşçilerine Trafik Eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince tarım işçilerini taşıyan araçlar ve traktör sürücülerine güvenli trafik eğitimi verilerek 600 adet reflektör dağıtımı yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçlar ve traktörlerin karayollarında güvenli şekilde seyretmesini sağlamak, görünürlüğü artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyeti yaptı. Nurdağı, Nizip, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan faaliyet kapsamında 335 traktör sürücüsüne sarı ikaz lambası kullanımının önemi, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektörler ile ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin can güvenliğine katkısı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyeti sonrası reflektör bulunmayan traktör römorklarına 600 adet reflektör dağıtıldı.