Gaziantep'te 75 yaşındaki usta, el yapımı çantalarla teknolojiye direniyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 75 yaşındaki usta, el yapımı çantalarla teknolojiye direniyor

Gaziantep\'te 75 yaşındaki usta, el yapımı çantalarla teknolojiye direniyor

Gaziantep'te 5 metrekarelik dükkanında 65 yıldır el yapımı çanta üreten 75 yaşındaki Tahir Demirci, teknolojiye direnerek dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Oğluyla birlikte çalışan Demirci, çantaları tamamen el emeğiyle yaparak gelecek nesillere aktarmaya çaba sarf ediyor. Ancak mesleğe ilgi duyan kişi sayısının az olması, bu sanatın ölümüne neden oluyor. Çantaların fiyatı ise 2 bin 500 TL'dir.

26.05.2024 10:21
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Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'ndaki 5 metrekare dükkanında 65 yıldır dede mesleğini yaşatmaya çalışan 75 yaşındaki Tahir Demirci, el yapımı çanta yapıp satarak teknolojiye direniyor.

Gaziantep'te yaşayan çanta ustası Tahir Demirci, oğluyla beraber dede mesleği olan el yapımı çantaları büyük bir özenle hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaparak mesleğini yaşatıyor. Mesleği gelecek nesillere aktarabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söylüyor. Oğlunun da bu mesleği yaşatabilmek için çalıştığını ifade eden usta Tahir Demirci, "Biz teknolojiye direniyoruz. Fabrikalar çok fazla üretim yapılabiliyor. Fakat el emeği yapan yok. Bu meslek ölüyor. Keşke oğlumla beraber bir kişi daha bu mesleği yaşatsa ama maalesef ki yok" dedi.

"Tamamen el işinden yapıyoruz"

Çantaları teknoloji olmadan tamamen el emeğiyle yaptığını söyleyen Demirci, "Dede mesleğimiz olan çantacı mesleğini oğluma bıraktım. Fakat çırak olmadığı için yeniden başladım. Ben oğluma yardım ediyorum. Bu çantaların hepsi oğlumun tasarımı. Tamamen el işinden yapıyoruz çantaları. Usta çırak ilişkisiyle yapılan bir iştir. Zahmetli bir iştir. İğneyle kuyu kazmaktır. Fakat bu sanat ölmek üzeredir. Meslek bitti diyebilirim. Devlet bizi destekliyor. Bu zanaat ölmesin diye bizden vergi almıyor. Satışlarımız genellikle turistlere oluyor. Çantayı özel isteyen çanta severler alıyor. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz. Bence insanlar her yaşta çalışmalıdır. Torunlarıma ve gelecek nesillere bu mesleği elbette bırakmak isterim. Fakat bu mesleğe heves eden yok. Ben oğluma gücüm yettiği kadar yardım edeceğim. Oğlumun yalnız kalması bu mesleği daha da zora sokacak" dedi.

"Fiyatı ise 2 bin 500 TL'dir"

Çanta ile ilgili bilgi veren Demirci, "Bunlar tabaktan çıkan deriler. Ham deridirler. Bunlar özellikle bu çanta için üretilir. Badem yağıyla düzeltilir. Badem yağı ve boyayla ikinci bir işlem yapılıyor. O çantayı koruyor. Graf adı denilen çanta bu çok zahmetli bir iştir. Bunu Türkiye'de birkaç kişi ancak yapar. Deriyi kabartarak ve döverek yapılıyor. Ham iken çizilir, ıslatılır. En zor işi budur. Bu çantalara klasik çanta denir. Çantanın yapımı 2 gün sürer. Fiyatı ise 2 bin 500 TL'dir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 75 yaşındaki usta, el yapımı çantalarla teknolojiye direniyor - Son Dakika

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