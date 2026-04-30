Gaziantep\'te turist hareketliliği başladı

30.04.2026 10:22  Güncelleme: 10:24
Gaziantep'te turizm sezonu hareketlenirken, özellikle tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

2024-2025 turizm sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayarak rekor tazeleyen Gaziantep'te 2026 yılında turist hareketliliği yaşanıyor. 12 aya yayılan yoğunluğuyla Türkiye'nin önemli tarih, kültür ve gastronomi turizminin merkezlerinden olan Gaziantep'te başlayan turist hareketliliği tarihi çarşılar ve mekanlara yansıdı.

Özellikle bayramlarda yüzde 100'e yakın otel doluluğuna ulaşan kentte kış mevsiminin ardından yerli ve yabancı turistler, kentin her noktasında görülüyor. Tarihi yapıları ve kültürel değerleri ile turizmin her mevsim canlı olduğu kent ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kent genelinde turist yoğunluğu yaşanırken, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan ve ziyaretçisi eksik olmayan Zeugma Mozaik Müzesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, tarihi Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Almacı Pazar ve kent merkezindeki müzeler, turistlerden büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi Gaziantep'ten de bayağı ziyaretçi parkımıza geliyor. Havalar da şu anda güzel gitmekte ve insanlar akın akın Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na geliyor. Günlük 8-9 bin kişiyi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda ağırlıyoruz. Herkesi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz" dedi.

Turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren yemeni ayakkabı ustası Adil Keskinsoy, "Biz zaten yaz sezonuna endeksli çalışıyoruz. Bizim işlerimiz yaz sezonunu kapsıyor. Yemeni ayakkabılarda yazın giyilen bir üründür. Turizm sezonu açıldı. Yerli ve yabancı turistlerimiz şehrimize gelmeye başladı. Gaziantep Kalesi'nin kapalı olması bizi biraz mağdur ediyor ama çok şükür hareketlilik var ve işlerimiz açıldı. Yerli ve yabancı turistler, kente ilgi gösteriyor. Alışveriş olunca turizmin de bütün esnafa katkısı oluyor. Gaziantep, zaten yöresel ürünleri ile ön safhada yer alıyor" şeklinde konuştu.

Turist yoğunluğunun hem turizm sektörünü hem de esnafı çok mutlu ettiğini belirten tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafından Fikret Yılmaz, "Gaziantep'e gelen ve Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeyen yerli veya yabancı turist 'Gaziantep'e geldim' demesin. Çünkü herkes çarşımıza hayran kalıyor. Gelen bir daha gelmek istiyor. Gerçekten de çarşımız görülmesi gereken bir yer çarşıdır. Hamdolsun yerli ve yabancı turistler de Gaziantep'e geliyor. Hamdolsun, işimiz de iyi ve satış da oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
“Caedmon’un İlahisi“nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya’da bulundu "Caedmon'un İlahisi"nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya'da bulundu
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

10:52
Galatasaray’ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
