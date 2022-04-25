Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi

25.04.2022 13:59

- Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi Başkan Şahin sergiyi çocuklarla birlikte gezdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Uzay Sergisi kapılarını Gazianteplilere açtı.

- Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi

Başkan Şahin sergiyi çocuklarla birlikte gezdi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Uzay Sergisi kapılarını Gazianteplilere açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanlığın uzaya yolculuk serüvenin anlatıldığı sergiyi çocuklarla birlikte gezdi. Uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlar, malzemeler, yemek aparatları, kıyafetleri, roketlerinin modelleri ve araçların bulunduğu sergi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek.

İnsanoğlunun uzay macerası anlatılıyor

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergide; ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak sunulacak. Tarihsel olarak uzay çalışmalarının hem Türkiye'de hem dünyada nasıl geliştiğini öğrenileceği sergide ağırlıklı "öncü" çalışmaların altı çizildi. SpaceX-NASA iş birliğine kadar olan tüm kilometre taşlarına değinildi.

"Zaman bize sürdürülebilir kalkınmayı gösterdi"

Başkan Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, 23 Nisan vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak şunları söyledi:

"Bir Gaziantep modeli var. Öğrencilerin bu mekana ulaşması çok önemliydi. Bize düşen 100 yıl sonra ecdadımızla nasıl övünüyorsak ikinci yüzyılda da en iyi yerlerde yürüyecek evlatlar yetiştirmek. Sanayi ve tarım devrimlerini ıskaladık. Önümüzde bilim ve teknoloji çağı var. Zaman, bilgi ekonomisini kullanarak artık akıllı şehir olmayı, sürdürülebilir kalkınmayı gösterdi bize."

"Ufku ve vizyonu yüksek nesiller yetiştirmek lazım"

Bilime yatırımın önemine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bu sergiye baktığımızda aklıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü geliyor. TEKNOFEST'de de bunu gördük. Paradigma dönüşümü yaşadık. Büyük düşündüğümüzde, hayal ettiğimizde gerçek olabileceğini öğrendik. Bunları bizim yapabileceğimize dair hedeflerimiz büyüdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ufku ve vizyonu yüksek nesiller yetiştirmemiz lazım. Sergidekilerin daha iyisini ve güzelini benim çocuklarım, gençlerim, akıllı vizyon sahibi gençliğim başaracak. Gençlerimize geleceği emanet ediyoruz."

"Gaziantep farkını ortaya koyuyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "En büyük sermayemiz beşeri sermaye. Bu gücümüzün bizlere olumlu yansıması için iyi eğitimler almaları gerekiyor. Gerek kamu gerek hayırseverler başta olmak üzere belediyelerimizin projeleriyle de şahsi olarak kaliteli eğitim alınıyor. Kurumsal ve bireysel olarak herkes eğitime katkı sunuyor, Gaziantep farkını ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Gelecekte meyvelerini toplayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri'de açılışta gençler için büyük bir atılım içerisinde olduklarını bahsederek şöyle konuştu:

"Şüphesiz bunu sürdüren bir devlet aklı var. Gençlerimizin içerisindeki inovasyon ruhunu ortaya çıkarmak için çeşitli organizasyonlara imza atılıyor. Gaziantep'te böyle bir bilim merkezi olması beni ayrıca mutlu etti. Gençlere sunulan imkanlarla gelecekte meyvelerini toplayacağız. Bizim insan kalitemiz, nitelikli iş gücümüz ve iş kültürümüz bizi çok farklı bir noktaya taşıyacak. Uzay, geleceğin mücadele ve ekonomi alanı. Gelecek uzayda. Yeni uydular fırlattık. Bu uydularda yerli üretim donanım kullandık. Bu konu çok önemli.

Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi
Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi
Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi
Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi

YORUMLAR
500
Uzayda et üretmek mümkün olabilir mi? Uzayda et üretmek mümkün olabilir mi? GAZİANTEP - NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi Gaziantep'te açıldı GAZİANTEP - NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi Gaziantep'te açıldı

Münir Karaloğlu, Gaziantep, Uzay, NASA, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi - Son Dakika


Son Dakika
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:34:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement