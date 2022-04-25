Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi - Son Dakika

- Gaziantep'te ücretsiz NASA sergisi

Başkan Şahin sergiyi çocuklarla birlikte gezdi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Uzay Sergisi kapılarını Gazianteplilere açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanlığın uzaya yolculuk serüvenin anlatıldığı sergiyi çocuklarla birlikte gezdi. Uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlar, malzemeler, yemek aparatları, kıyafetleri, roketlerinin modelleri ve araçların bulunduğu sergi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek.

İnsanoğlunun uzay macerası anlatılıyor

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergide; ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak sunulacak. Tarihsel olarak uzay çalışmalarının hem Türkiye'de hem dünyada nasıl geliştiğini öğrenileceği sergide ağırlıklı "öncü" çalışmaların altı çizildi. SpaceX-NASA iş birliğine kadar olan tüm kilometre taşlarına değinildi.

"Zaman bize sürdürülebilir kalkınmayı gösterdi"

Başkan Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, 23 Nisan vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak şunları söyledi:

"Bir Gaziantep modeli var. Öğrencilerin bu mekana ulaşması çok önemliydi. Bize düşen 100 yıl sonra ecdadımızla nasıl övünüyorsak ikinci yüzyılda da en iyi yerlerde yürüyecek evlatlar yetiştirmek. Sanayi ve tarım devrimlerini ıskaladık. Önümüzde bilim ve teknoloji çağı var. Zaman, bilgi ekonomisini kullanarak artık akıllı şehir olmayı, sürdürülebilir kalkınmayı gösterdi bize."

"Ufku ve vizyonu yüksek nesiller yetiştirmek lazım"

Bilime yatırımın önemine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bu sergiye baktığımızda aklıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü geliyor. TEKNOFEST'de de bunu gördük. Paradigma dönüşümü yaşadık. Büyük düşündüğümüzde, hayal ettiğimizde gerçek olabileceğini öğrendik. Bunları bizim yapabileceğimize dair hedeflerimiz büyüdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ufku ve vizyonu yüksek nesiller yetiştirmemiz lazım. Sergidekilerin daha iyisini ve güzelini benim çocuklarım, gençlerim, akıllı vizyon sahibi gençliğim başaracak. Gençlerimize geleceği emanet ediyoruz."

"Gaziantep farkını ortaya koyuyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "En büyük sermayemiz beşeri sermaye. Bu gücümüzün bizlere olumlu yansıması için iyi eğitimler almaları gerekiyor. Gerek kamu gerek hayırseverler başta olmak üzere belediyelerimizin projeleriyle de şahsi olarak kaliteli eğitim alınıyor. Kurumsal ve bireysel olarak herkes eğitime katkı sunuyor, Gaziantep farkını ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Gelecekte meyvelerini toplayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri'de açılışta gençler için büyük bir atılım içerisinde olduklarını bahsederek şöyle konuştu:

"Şüphesiz bunu sürdüren bir devlet aklı var. Gençlerimizin içerisindeki inovasyon ruhunu ortaya çıkarmak için çeşitli organizasyonlara imza atılıyor. Gaziantep'te böyle bir bilim merkezi olması beni ayrıca mutlu etti. Gençlere sunulan imkanlarla gelecekte meyvelerini toplayacağız. Bizim insan kalitemiz, nitelikli iş gücümüz ve iş kültürümüz bizi çok farklı bir noktaya taşıyacak. Uzay, geleceğin mücadele ve ekonomi alanı. Gelecek uzayda. Yeni uydular fırlattık. Bu uydularda yerli üretim donanım kullandık. Bu konu çok önemli.