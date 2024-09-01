Gaziantep'te Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Serinlemek İçin Mesire Alanlarına Akın Etti - Son Dakika
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Gaziantep'te Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Serinlemek İçin Mesire Alanlarına Akın Etti

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar, mesire alanları, ormanlar, serin mağaralar, parklar ve ağaç gölgelerine akın etti. Sıcak havadan bunalanlar, aileleriyle birlikte piknik yaparken çocuklar da oyun oynadı. Hava sıcaklığının yarın da artması ve bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

01.09.2024 10:35
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artış gösterdiği Gaziantep'te vatandaşlar soluğu mesire alanlarında, ormanlarda, serin mağaralarda, parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı.

Bu yıl yaz mevsimi çok sıcak geçen Gaziantep'te hava sıcaklığının sonbahar mevsiminde de normalin üstünde seyretmesi bekleniyor. Yaz aylarının Gaziantep'i kasıp kavurduğu bu yıl, sıcak hava dalgaları etkisini sürdürüyor. Ağustosun sonuna gelinmiş olmasına rağmen beklenen serinlik bir türlü görülemiyor. Sonbahar adım adım yaklaşırken, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Gaziantep'te güneşin kavurucu sıcaklığından bunalan bazı vatandaşlar, soluğu mesire alanlarında, ormanlarda, parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı. Yapısı nedeniyle yazın soğuk, kışın sıcak havaya sahip "Kaleoğlu Mağarası" da klimayı aratmayan soğuk etkisi nedeniyle tercih edilen mekanlar arasında yer aldı. Sıcak havadan bunalan ve hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte mesire alanları başta olmak üzere ormanlara ve parklara akın etti. Mesire alanlarına, ormanlara ve parklara akın eden vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar ise oyun oynadı.

Gaziantep'te öğle saatlerinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının yarın daha da yükselmesi ve bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaptı. Parkta mangal yapan ve semaverle çay demleyen ailelerin olduğu da görüldü. Aileleriyle gelen çocuklar ise parkta hamakta sallanıp oyun oynadı. Sabahın erken saatlerinde piknik yapmak için mesire alanlarından olan Burç Tabiat Ormanı'na ve Şahinbey Yeşilvadi Parkına gelen vatandaşlar, kahvaltılarını burada yapıp, semaverle çay demledi ve öğle vaktinde ise mangal yaptı. Sıcak hava nedeniyle evlerinde duramayan vatandaşların soluğu mesire alanlarında ve parklarda aldığı kentte "Kaleoğlu Mağarası" da klimayı aratmayan soğuk etkisiyle doğal ortamda serinlemek isteyen ziyaretçilerin tercih ettiği uğrak yerleri arasında bulunuyor. Dışarıdaki sıcak havaya rağmen 15-20 derecelik ısısıyla Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık mağara aralarında şehir dışından gelen ziyaretçilerin de bulunduğu vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaleoğlu Mağarası'nda dinlenen ziyaretçiler, bir taraftan melengiç kahvesini yudumlarken, müzik ve sohbet eşliğinde de serinlemeye çalışıyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir ortam sağlayan 750 metrekarelik alana sahip mağaranın tarihi olması ve içindeki su kuyularından dolayı da ayrı bir ilgi görüyor. Antep Savunması sırasında yiyecek deposu ve cephanelik olarak kullanılan mağaranın yazın serin kışın da sıcak havasıyla halk arasında "doğal klima" olarak nitelendirildiğini belirten Kaleoğlu Mağarası İşletmecisi Yakup Mermer, vatandaşların serinlemek için mağarayı tercih ettiklerini söyledi.

Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını ve çok bunaltıcı bir sıcaklığın olduğunu belirten Mermer, serinliğiyle büyük ilgi gören mağaranın içinde 15-20 derece bir sıcaklık olduğunu belirtti.

Havanın çok sıcak olduğunu ve evde durulmadığını belirten vatandaşlar, bunaltıcı sıcaktan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte bulduklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Serinlemek İçin Mesire Alanlarına Akın Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Serinlemek İçin Mesire Alanlarına Akın Etti - Son Dakika
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