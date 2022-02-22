Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı

22.02.2022 17:51
Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı

"Vergi Haftası" tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleriyle kutlanıyor.

"Vergi Haftası" tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleriyle kutlanıyor.

Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin sağlanması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası çeşitli etkinliklerle kutlanan "Vergi Haftası" bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleriyle kutlanıyor.

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Vergi Haftası kutlama etkinlikleri, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'in 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Gaziantep Defterdarı Metin Tamkoç, Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep YMM Odası Başkanı M. Tekin Alpay, Gaziantep SMMM Odası Başkanı Hakan Özseven ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarının katılım gösterdiği tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, beraberindeki heyet ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika


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