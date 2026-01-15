Büyükşehir\'den yarıyıl tatili çocuk şenliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı, çocukların sömestr tatilini daha verimli geçirmesi için "Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği" programları hazırladı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatilinde 17 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında sanat, spor, bilim ile eğlence dolu etkinlikler ve atölyelerle çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerinin fırsatını sunacak.

Sömestr tatilinde farklı yaşlara özel 298 atölye, 1 söyleşi, 4 masal, 3 tiyatro oyunu 7 seans sahnelenecek ve 3 çocuk filmi tarih, yer, saat ve yaş bilgisini almak isteyen vatandaşlar için www.gaziantepkultursanat.com adresinden detaylı bilgi alabilecek.

Atölyelerde farklı etkinlikler yer alacak

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Sanat Merkezi'nde 19-30 Ocak tarihleri arasında belirli yaş gruplarına resim, mozaik, cam, seramik, tasarım, müzik, drama atölyeleri ve çeşitli etkinlerle toplamda 10 farklı branşta 132 atölyede belirlenen saatlerde katılabilecek. Atölye çalışmalarının çıktıları, 2 Şubat'ta düzenlenecek sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi'nde ise 20 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde sanat, tasarım, oyun atölyeleri, ebeveynlerle katılabileceği Aile Hikaye Zamanı atölyesi olmak üzere 18 atölye yer alacak.

Güvenevler Çocuk Kütüphanesi'nde 27 Ocak- 1 Şubat arasında 20 atölye, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi'nde 20 Ocak-1 Şubat arasında 18 atölye, Prof. Dr Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde 20 Ocak- 1 Şubat arasında 20 atölye, Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 17-25 Ocak arasında 8 atölye, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi'nde 22-29 Ocak tarihlerinde çocuklar yaş gruplarına göre çeşitli etkinliklere katılabilecek.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde ise 20-31 Ocak tarihlerinde Yapay Zeka Okuryazarlığının da yer aldığı Kış Akademisi, bilim atölyeleri, ebeveyn-çocuk etkinlikleri, deney gösterileri, akıl ve zeka oyunları ile bilim söyleşilerinin yer aldığı 80 atölye ve etkinliklerle beraber yetişkinlerinde katılabileceği bir çok etkinlikle sömestr dolu dolu geçecek.

Çocuk filmleri şenliği düzenlenecek

Eğitici ve öğretici etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktivitelerin de yer alacağı programlarda il merkezinde 19-23 Ocak tarihleri arasında Kardeş Takımı filmi gösterimde yer alırken Karlar Kraliçesi ve Prenses ile Cesur İtfaiyeci filmleri 26 Ocak'ta Nizip, 27 Ocak'ta Karkamış, 28 Ocak'ta Oğuzeli, 29 Ocak İslahiye ve 30 Ocak'ta Nurdağı'nda gösterimde olacak.

Tülin Kozikoğlu'nın yarıyıl tatili özel programı içerisinde yer alan 7-8 yaş grubunu kapsayan söyleşisi, 17 Ocak'ta Gaziantep Çocuk Kütüphanesinde düzenlenirken Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun Uçtu Uçtu Hezarfen çocuk oyunu 21,27,28 Ocak tarihlerinde GBB Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

Hareket terapisi atölyeleri ise 20 Ocak'ta Bebek Kütüphanesi'nde, 21 Ocak'ta Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde, 22 Ocak'ta ise Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Bu etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı bu programla çocuklara güvenli, nitelikli ve eğitici bir tatil ortamı sunmayı hedefliyor - GAZİANTEP