Büyükşehir'den yarıyıl tatili çocuk şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir'den yarıyıl tatili çocuk şenliği

Büyükşehir\'den yarıyıl tatili çocuk şenliği
15.01.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında çeşitli sanat, spor ve bilim etkinlikleri düzenliyor. 298 atölye, tiyatro oyunları ve film gösterimleri ile dolu bir program hazırlanmıştır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı, çocukların sömestr tatilini daha verimli geçirmesi için "Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği" programları hazırladı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatilinde 17 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında sanat, spor, bilim ile eğlence dolu etkinlikler ve atölyelerle çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerinin fırsatını sunacak.

Sömestr tatilinde farklı yaşlara özel 298 atölye, 1 söyleşi, 4 masal, 3 tiyatro oyunu 7 seans sahnelenecek ve 3 çocuk filmi tarih, yer, saat ve yaş bilgisini almak isteyen vatandaşlar için www.gaziantepkultursanat.com adresinden detaylı bilgi alabilecek.

Atölyelerde farklı etkinlikler yer alacak

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Sanat Merkezi'nde 19-30 Ocak tarihleri arasında belirli yaş gruplarına resim, mozaik, cam, seramik, tasarım, müzik, drama atölyeleri ve çeşitli etkinlerle toplamda 10 farklı branşta 132 atölyede belirlenen saatlerde katılabilecek. Atölye çalışmalarının çıktıları, 2 Şubat'ta düzenlenecek sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi'nde ise 20 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde sanat, tasarım, oyun atölyeleri, ebeveynlerle katılabileceği Aile Hikaye Zamanı atölyesi olmak üzere 18 atölye yer alacak.

Güvenevler Çocuk Kütüphanesi'nde 27 Ocak- 1 Şubat arasında 20 atölye, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi'nde 20 Ocak-1 Şubat arasında 18 atölye, Prof. Dr Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde 20 Ocak- 1 Şubat arasında 20 atölye, Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 17-25 Ocak arasında 8 atölye, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi'nde 22-29 Ocak tarihlerinde çocuklar yaş gruplarına göre çeşitli etkinliklere katılabilecek.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde ise 20-31 Ocak tarihlerinde Yapay Zeka Okuryazarlığının da yer aldığı Kış Akademisi, bilim atölyeleri, ebeveyn-çocuk etkinlikleri, deney gösterileri, akıl ve zeka oyunları ile bilim söyleşilerinin yer aldığı 80 atölye ve etkinliklerle beraber yetişkinlerinde katılabileceği bir çok etkinlikle sömestr dolu dolu geçecek.

Çocuk filmleri şenliği düzenlenecek

Eğitici ve öğretici etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktivitelerin de yer alacağı programlarda il merkezinde 19-23 Ocak tarihleri arasında Kardeş Takımı filmi gösterimde yer alırken Karlar Kraliçesi ve Prenses ile Cesur İtfaiyeci filmleri 26 Ocak'ta Nizip, 27 Ocak'ta Karkamış, 28 Ocak'ta Oğuzeli, 29 Ocak İslahiye ve 30 Ocak'ta Nurdağı'nda gösterimde olacak.

Tülin Kozikoğlu'nın yarıyıl tatili özel programı içerisinde yer alan 7-8 yaş grubunu kapsayan söyleşisi, 17 Ocak'ta Gaziantep Çocuk Kütüphanesinde düzenlenirken Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun Uçtu Uçtu Hezarfen çocuk oyunu 21,27,28 Ocak tarihlerinde GBB Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

Hareket terapisi atölyeleri ise 20 Ocak'ta Bebek Kütüphanesi'nde, 21 Ocak'ta Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde, 22 Ocak'ta ise Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Bu etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı bu programla çocuklara güvenli, nitelikli ve eğitici bir tatil ortamı sunmayı hedefliyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Bilim, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den yarıyıl tatili çocuk şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 14:08:56. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den yarıyıl tatili çocuk şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.