Gaziantep'te Yarıyıl Tatilinde Kültür ve Sanat Atölyeleri - Son Dakika
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Gaziantep'te Yarıyıl Tatilinde Kültür ve Sanat Atölyeleri

Gaziantep\'te Yarıyıl Tatilinde Kültür ve Sanat Atölyeleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarıyıl tatilinde düzenlenen kültür sanat atölyeleriyle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. ‘Hayal’ temasıyla 9 merkezde 130 atölye gerçekleşiyor.

30.01.2025 15:51  Güncelleme: 15:54
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarıyıl tatili kültür sanat atölyelerinden yararlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Sömestr tatilinin başlamasıyla beraber, çocuklar ve gençlerin kendi yeteneklerini keşfederek geliştirmesi, tatil sürecinde televizyon, tablet, telefon gibi ekran bağımlılığının azaltılması amacıyla Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından yapılan atölyeler büyük ilgi görüyor.

Bu tatil döneminin teması "Hayal"

Merkezde bu tatil döneminde "Hayal" teması ile yapılan atölyelerden yararlanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, yapılan çalışmalar hakkında hem öğrencilerden hem de eğitmenlerden bilgi aldı. Çocuklar ve gençlerin çalışmalarını inceleyen Başkan Şahin, ayrıca ebeveynlerin olumlu görüşlerini dinledi. Şahin, ziyaretinin devamında yarıyıl atölyeleri kapsamında oluşturulan koro ile beraber şarkı söyleyerek öğrencilerle Gazi şehrin hedeflerden birisi olan "Tasarım Şehri Gaziantep" için atölye faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

"Bu işi güzelleştiren, renk ve hayat katan siz gençlersiniz"

Ziyareti sonrası çocuklar ve gençlerle konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep için birçok alanda önemli hedeflerinin olduğunu aktararak, "Sen istersen o bir hayal değildir deniyor ve şu anda kültür ile sanatıyla, musikisi ile yükselen gençlerle bir aradayız. Kendinizi çok güzel yetiştirin. Musiki dinlendiriyor. Musiki ruhumuzu rahatlatıyor. Musiki, matematiği, fiziği, kimyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor ve biz bu ara tatilde bu merkezde tam bir tasarım çalıştık. Bu işi güzelleştiren, renk ve hayat katan siz gençlersiniz. Ben başkan olarak bütün gençleri çok seviyorum. Birlikte başaracağız" dedi.

Yarıyıl tatilinde 9 merkezde 130 atölye düzenlendi

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik, mozaik, el işi ve tasarım başta olmak üzere 36 atölyede uzman eğitmenler eşliğinde 7-16 yaş grubu çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor. Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatili kapsamında ise 9 merkezde hazırlanan 130 atölye, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerinin fırsatını sunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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