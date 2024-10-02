Gaziantep\'te Yaşlı ve Engellilere Özel Bakım Projesi

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Gaziantep'te "Evim Dünyalara Bedel" projesi kapsamında yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin evlerinde bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi personeli, hayır duasını aldıkları vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) ortaklığında 2021 Ocak'ta hayata geçirdiği "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle kent genelindeki yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların yüzlerini gülümsetiyor. Proje kapsamında kentteki 65 yaş üzeri engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki bakım ve temizlik hizmeti özenle yapılıyor. Ev temizliği ve bakım ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklar da 65 yaş üzeri engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç bireyleri evlerinde ziyaret ediyor. Ekip üyeleri, sohbet edip dertlerini dinledikleri bireylerin evlerinde temizlik, tadilat ve yemek yapıp hayır dualarını alıyor. Evde yalnız yaşayan yaşlıların, hasta ve engellilerin umudu olan ekipler, ellerindeki temizlik malzemesi ile önceden belirlenen evlerin yolunu tutuyor. Evlerde cam, pencere, kapı, koltuk, mutfak ve yerleri temizleyen ekipler, evlerini temizledikleri vatandaşların gönlüne dokunuyor. Kentteki an ücra mahallere kadar giden ekipler, evlerini temizledikleri vatandaşların hayır duasını alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelliler için hayata geçirilen projenin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla hayata geçirilen proje kapsamında yüzlerce kişiye hizmet verdiklerini belirten Çelebi, "Evim Dünyalara Bedel" projesinden önce de farklı projelerle yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilere hizmet ettiklerini bildirdi.

Temizlik projesi kapsamında kent merkezi ve en ücra kırsal mahallelerdeki yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilere ulaştıklarını söyleyen Çelebi, "Evde yalnız yaşayan vatandaşlarımızın birtakım ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayamayacak durumda olduklarını görünce belli projeleri hayata geçirdik. Projeler kapsamında öz bakım, ev temizliği, tırnak kesme, tıraş etme gibi bir bireyin temizlik anlamında ne ihtiyacı varsa büyüklerimiz olan yaşlılara bu hizmeti gerekli gördük. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli bireylerin evlerini temizliyoruz ve temizlik anlamında ihtiyaçlarını, kişisel bakımlarını da karşlıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sadece evini temizlemiyor, ayrıca onların gönüllerine de dokunarak taleplerini dinliyor. Vatandaşların taleplerini bize kadar iletiyorlar. Biz de bu noktada yapılması gereken her şeyi hassasiyetle yapıyoruz. Ev tadilatlarına kadar hizmet veriyoruz" dedi.

Evde bakım ve temizlik hizmeti alan 83 yaşındaki Döndü Mengene ise temizliğe gelen personelden çok memnun kaldığını belirtti. Ekibin evini baştan aşağı temizlediğini ifade eden Mengene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP