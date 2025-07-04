Gaziantep\'te Yaz Aylarında Kene ve Haşere İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda kene kaynaklı ihtimallere sorunlara karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlığını korumak ve konforunu artırmak amacıyla parklar, refüjler ve piknik alanlarında düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Bu kapsamda, mayıs ayından bu yana yürütülen çalışmalarda toplam 3 ton rezüdüel ilaç kullanıldı. İlaçlama ekipleri, sabah saatlerinde şehir merkezindeki yeşil alanlarda temizlik ve ilaçlama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, kene yoğunluğuna dair özel bir artış olmamakla birlikte, mevsimsel gereklilikler doğrultusunda bu uygulamaları yaz sezonu boyunca devam ettirecek.

Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı da 42 araç ve 110 personelle 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat esaslı ilaçlama hizmeti sunuyor. Hem odak noktalar hem de vatandaş talepleri doğrultusunda yapılan bu çalışmalarla şehir genelinde yaz aylarının daha sağlıklı ve huzurlu geçirilmesi amaçlanıyor. - GAZİANTEP