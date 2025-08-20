Gaziantep'te Yeni Muhtarlık Binalarının Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Yeni Muhtarlık Binalarının Açılışı Yapıldı

Gaziantep'te Yeni Muhtarlık Binalarının Açılışı Yapıldı
20.08.2025 09:22  Güncelleme: 09:24
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Üçoklar ve Kolejtepe mahallelerinde yapımı tamamlanan muhtarlık binalarının açılışını gerçekleştirdi. Muhtarların hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla inşa edilen binalar, mahalle sakinleriyle bir araya gelinerek halka tanıtıldı. Başkan Şahin, 15 yeni muhtarlık binasının da inşaatına devam edildiğini duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Üçoklar ve Kolejtepe mahallelerinde yapımı tamamlanan muhtarlık binalarının açılışını halkla beraber yaptı.

Vatandaşlarla kurumlar arasında köprü olan, demokrasinin temel taşı muhtarların hizmetlerinin sağlıklı işlemesi için Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde modern ofisler yapıyor. Bu kapsamda tamamlanan Üçoklar ve Kolejtepe muhtarlıklarının açılışı Başkan Fatma Şahin, Üçoklar Mahalle Muhtarı Habip Özdemir, Kolejtepe Mahalle Muhtarı Siret Doğan ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Açılışlar sonrası mahallelilerle bir araya gelen Başkan Şahin, yeni ofislerle vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

15 yeni muhtarlık yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yer sıkıntısı yaşanmayan mahallelerin tamamında muhtarlık binalarını yaparken 15 yeni muhtarlık binasının inşaatını sürdürüyor. Başkan Fatma Şahin, ayrıca açılış sonrası Üçoklar ve Kolejtepe mahallelerinde taleplerde bulunan yerlerde incelemelerde bulundu.

"Küçük bir dokunuşla büyük hizmet yapabilme gücüne ulaştık"

Açılışlarda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Muhtarlık hizmeti çok önemli. Vatandaş iyi şartlarda hizmet almak istiyor. Muhtarımız iyi şartlarda hizmet vermek istiyor. Küçük bir dokunuşla büyük hizmet yapabilme gücüne ulaştık. Doğru planlamamız lazım. Bu dönem ustalık dönemimiz. Bu yapılar mahallelere çok yakıştı" diye konuştu.

Üçoklar Mahalle Muhtarı Habip Özdemir, Kolejtepe Mahalle Muhtarı Siret Doğan ise mahalleleri adına teşekkür etti iletişimi kolaylaştırdığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

