Gaziantep\'te Yeni Sanat ve Meslek Eğitim Kursları Binası Tamamlandı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı devam eden çelik konstrüksiyonlu yeni Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) inşaatı tamamlandı. Yeni binanın eksiklerinin giderilerek yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde Araban ilçesinde ağır hasar alan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) için yeni bina yapıldı. İlçe merkezinde Turgut Özal Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alan üzerine tek katlı olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu depreme dayanıklı yeni GASMEK binası inşaa çalışmaları tamamlandı. Yeni binanın eksiklerinin giderilerek yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan GASMEK'te bilişim odası, el sanatları atölyesi, oyun odası, kütüphane, tekstil atölyesi ve sosyal alanlar yer alacak. - GAZİANTEP