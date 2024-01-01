12:02 •
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları•
11:48 •
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi•
11:47 • •
Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde kent merkezine sessizlik hakim oldu.
Gaziantep'te her gün yoğunluk yaşanan çarşı meydanı bu yılın ilk günü boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Gaziler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların azlığı dikkat çekti. Çarşı pazar ise neredeyse boştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Gaziantep'te Yeni Yılın İlk Gününde Kent Merkezinde Sessizlik - Son Dakika