Gaziantep\'te Yeni Yılın İlk Gününde Kent Merkezinde Sessizlik

Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde kent merkezine sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te her gün yoğunluk yaşanan çarşı meydanı bu yılın ilk günü boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Gaziler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların azlığı dikkat çekti. Çarşı pazar ise neredeyse boştu. - GAZİANTEP