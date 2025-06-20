Gaziantep\'te YKS İçin Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için önemli bir karar aldı. Bu kapsamda GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatları sınav günlerinde ücretsiz olacak.

Öğrencilerin sınav merkezlerine kolay ve zamanında ulaşabilmesi amacıyla ayrıca BO1, B50, B53 ve B84 numaralı hatlarda toplam 103 ek sefer düzenlenecek.

YKS'ye girecek öğrenciler, Cumartesi günü saat 14.00'e kadar, Pazar günü ise saat 18.30'a kadar Gaziantep Kart ile tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. - GAZİANTEP