Gaziantep'te aşk kar kış dinlemedi: Gelin ve damat nikah salonuna gidemeyince nikah memuru eve geldi

23.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:10
Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle nikah salonuna gidemeyen gelin ve damat, nikah memurunun evlerine gelmesiyle mutluluklarına 'evet' dedi. Şahinbey Belediyesi ekipleri, zor hava koşullarında evde nikah akdini gerçekleştirdi.

Gaziantep'te dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle nikah salonuna gidemeyen gelin ve damat için nikah memuru eve geldi. Aşk kar kış dinlemezken genç çift, evde kıyılan nikahla mutluluğa ve her şartta birlikteliğe 'evet' dedi.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nikah törenini engellemedi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, bir çiftin en mutlu gününe gölge düşürmek üzereyken Şahinbey Belediyesi ekipleri devreye girerek duruma el attı. Planlanan nikah töreni, ulaşım güçlüğü nedeniyle ev ortamında gerçekleştirildi.

Gelin ve damat nikah salonuna gidemeyince, nikah memuru eve geldi

Türkiye'nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey ilçesinde geçtiğimiz 2025 yılında 9 bin 502 çiftin mutluluğuna ortak olan Şahinbey Belediyesi, zorlu kış şartlarında da nikah kıymaya devam etti. Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde ikamet eden Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor çifti, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle nikah salonuna ulaşmakta zorlanınca durumu Şahinbey Belediyesi'ne bildirdi. Harekete geçen Şahinbey Belediyesi ekipleri de gelin ve damat gibi zorlu kış şartlarını dinlemeyerek Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor'un nikahı için karlı yollara düştü. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda görevli nikah memuru, Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor'un evine giderek nikah akdini evde gerçekleştirdi ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hediyesini gelin ile damada takdim etti.

Evde kıyılan nikahla yeni çift mutluluğa ve her şartta birlikteliğe 'evet' dedi

Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te bu sıra dışı nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Yeni evli çift ve aileleri, kendilerine bu özel günlerinde destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

