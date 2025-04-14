Gaziantep'teki STK'lardan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek - Son Dakika
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Gaziantep'teki STK'lardan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek

Gaziantep\'teki STK\'lardan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek

Gaziantep'te 30'u aşkın sivil toplum kuruluşundan oluşan Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi.

14.04.2025 15:07
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Gaziantep'te 30'u aşkın sivil toplum kuruluşundan oluşan Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi.

Toplumun her kesiminden "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ederken, Gaziantep'te de sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasıyla sürece destek verdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin binasında düzenlenen basın açıklamasını platform adına Remzi Yılmaz okudu. "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Yılmaz, "Bizler Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu, farklı toplumsal kesimlerin sesi olan sivil toplum kuruluşları olarak 40 yılı aşkındır ülkemizi saran terör ve şiddet sarmalına son verecek, 'Terörsüz Türkiye Süreci' için atılan her adımı kıymetli buluyor ve desteklerimizi sunuyoruz. Ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreci yürekten desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemizin onlarca yıldır maruz kaldığı, bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen kaynağı dışarıda terör ve şiddet ortamı, sadece toplumumuzun huzurunu ve devletimizin bütünlüğünü değil, aynı zamanda ekonomimizi ve sivil siyaseti de derinden etkilemiştir. Bu kritik dönemde atılan adımların, barış ve kardeşlik duvarına örülen tuğlaları sağlamlaştırma, milli birlik ve beraberliği güçlendirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tarihi adımla, şer güçlerin planları bozulmuş ve kardeşliğimizin temelleri sağlamlaştırılmış olacaktır. Bizler Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak farklı kimliklerin, dillerin ve inançların özgürce ifade edilebildiği, herkesin siyasal kanallara eşit ölçüde erişebildiği bir toplumsal yapıyı savunuyoruz. Toplumsal mutabakat, silahların yerine fikirlerin konuştuğu, barış içinde bir geleceğin en sağlam temel taşıdır. Süreç boyunca bütün tarafların, toplumun beklenti ve hassasiyetlerini gözeterek, şiddetten uzak, dürüst, yapıcı ve sabırlı bir iletişim dili kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Bu adımların samimiyetle takip edilmesinde devlet kurumlarına, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle medyaya büyük görev düşmektedir. Biz de Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak bu önemli dönemi sükunet ve sağduyuyla desteklemeyi sürdüreceğimizi, terörün son bulması ve toplumsal barışın kalıcı biçimde tesis edilmesi adına elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Terörsüz bir Türkiye ve çoğulcu, müreffeh, fikri ve sınai anlamda yetkin bir toplum ortak hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda atılacak her adıma destek vermeye, barış dilini hakim kılmaya ve adil bir gelecek için çaba göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'teki STK'lardan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek - Son Dakika

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