Gaziantep\'ten Gençlere Erasmus Fırsatı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlere Avrupa kapısını açan Erasmus projesiyle yeni bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda GASMEK'te eğitim görüp üniversiteye hazırlanan kursiyerler başta olmak üzere birçok öğrenciye Avrupa seyahati fırsatı tanındı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri ve Değerler Eğitimi Şube Müdürlüğü ile Divan Araştırma ve Eğitim Derneği iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında, Gaziantep'te eğitim gören 18 yaşındaki gençler Erasmus+ KA155 DiscoverEU Inclusion Action projesiyle Avrupa'ya seyahat ediyor.

Proje kapsamında Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa'nın önemli ülkeleri ziyaret ediliyor. Programda gençler, ülkelerin büyükelçilikleri, tarihi ve kültürel miras alanları görme şansı elde ediyor.

Katılımcılar arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki GASMEK'te eğitim görüp üniversite sınavına hazırlanan kursiyerleri de yer aldı ve bu deneyim onların ufkunu açacak değerli bir eğitim yolculuğuna dönüştü.

2 yıl boyunca sürecek proje ile 3 ayda bir yeni bir öğrenci kafilesi Avrupa'nın yolunu tutuyor. GBB Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, gençlik projelerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, öğrencilerin, eğitim hayatının yoğun temposunda moral ve motivasyona da ihiyaç duyduğunu söyledi.

Özdal, eğitim kadar kültürel ve eğitim gezilerinin de öğrencilerin hayatında büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Öğrencilerimize Avrupa kapısını açtığımız Erasmus+ KA155 Projesi ile Eğitim ve Kültür Gezileri gerçekleştiriyoruz. 3 aylık periyotlarla yeni bir öğrenci kafilesini Avrupa'ya gönderiyoruz. Amacımız, 2 yıl boyunca sürecek proje çerçevesinde geleceğe hazırlanan yeni neslimizin hem Avrupa'yı tanımasını sağlamak hem de eğitim gezileriyle kendilerine yeni bir vizyon kazandırmak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP