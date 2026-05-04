Gaziantep Valisi Çeber'den Kentte Dün Etkili Olan Fırtınaya İlişkin Açıklama: 14 Kişi Yaralandı, 100 Kadar Bina Hasar Gördü

04.05.2026 14:51  Güncelleme: 16:26
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şiddetli hava olayının ardından hasar gören okullarda incelemelerde bulundu. 14 kişinin yaralandığını, 39 okulda hasar tespit edildiğini açıkladı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte dün etkili olan şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle 100 kadar binanın hasar gördüğünü, yaralanan 14 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Vali Çeber, kentte etkili olan şiddetli fırtına ve dolunun ardından Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile İpekyolu İlkokulu'nda incelemelerde bulundu, ardından basın mensuplarına son duruma ilişkin bilgi verdi.

Çeber, dün akşam saatlerinde kentte oldukça şiddetli bir hava olayı yaşandığını belirterek, meteorolojik uyarıların önceden yapıldığını ancak "süper hücre" olarak adlandırılan sistemin kısa sürede dar bir alanda yoğun etki gösterdiğini ifade etti. Yaklaşık yarım saat süren olayda dolu, fırtına, yoğun yağış ve yer yer hortumun etkili olduğunu anlatan Çeber, hava olayı nedeniyle tarım alanları, araçlar ve enerji hatları başta olmak üzere birçok alanda hasar meydana geldiğini belirtti.

Çeber, "En sevindirici nokta can kaybının olmamasıdır" dedi. Olayda 14 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Çeber, yaralılardan birinin durumunun orta, diğerlerinin ise hafif olduğunu söyledi.

Kent genelinde "85 ila 100 civarında" binada çatı uçması ve benzeri hasarlar tespit edildiğini belirten Çeber, özellikle Nizip, Karkamış ve Şahinbey ilçelerinde etkinin daha yoğun hissedildiğini, kırsal mahallelerde de yıkılan ve hasar gören yapıların bulunduğunu kaydetti.

Eğitim kurumlarına ilişkin bilgi veren Çeber, yapılan incelemelerde 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumların tespit edildiğini belirterek, "Öncelikle bu okullar için tatil kararı alındı, ardından öğrenci ve velilerin tedirginliği de göz önünde bulundurularak il genelinde eğitime 1 gün ara verildi" dedi. Çeber, gün içerisinde tüm okullarda detaylı incelemelerin tamamlanacağını ve akşam saatlerinde kamuoyuna güncel bilginin verileceğini söyledi.

Meteorolojik verilere göre bugün için ciddi uyarı bulunmadığını ancak yağış ihtimalinin sürdüğünü belirten Çeber, çatı onarım çalışmalarında can güvenliği açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de riskli okullar için alternatif planlamalar yaptığını kaydeden Çeber, olayın hemen ardından tüm kurumlar ve belediyelerin ekipleriyle sahada aktif görev aldığını, devrilen ağaçların kaldırıldığını, uçan çatıların güvenli hale getirildiğini ve zarar gören altyapı unsurlarına hızlıca müdahale edildiğini belirtti.

Hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çeber, kentte hayatın normale dönmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

