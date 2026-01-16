Kapalı spor salonu protokolü imzalandı - Son Dakika
Kapalı spor salonu protokolü imzalandı

16.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında, Besni Kampüsünde yapılacak kapalı spor salonu için protokol imzalandı. Başkan Fatma Şahin, spor salonunun gençlere önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında, Adıyaman Üniversitesi Besni Kampüsünde yapılması planlanan kapalı spor salonuna ilişkin protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Mehmet Keleş'in Adıyaman Üniversitesi'nde göreve başladığı günden bu yana yaşanan gelişim ve değişimi memnuniyetle ve takdirle takip ettiklerini belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, bu süreçte valilik, belediyeler, üniversite yönetimi ve milletvekilleriyle güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Besni'ye yapılan ziyaretlerde üniversite kampüsünün ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini belirten Şahin, yapılan istişareler sonucunda en önemli ihtiyaçlardan birinin kapalı spor salonu olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların somut bir projeye dönüştürüldüğünü belirten Şahin, kapalı spor salonunun en kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, alınan kararın Adıyaman'a, Besni'ye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise deprem sonrası dayanışmanın, gençlere ve geleceğe yapılan yatırımın ve üniversite-yerel yönetim iş birliğinin en güzel tezahürlerinden biri olan bu kıymetli eserin yapımını üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Besni Kampüsüne verdikleri destekler dolayısıyla Ali Erdemoğlu'na teşekkür etti. Kapalı spor salonunun yalnızca bir yapı olmadığını vurgulayan Rektör Keleş, bunun gençliğe yapılan çok değerli bir yatırım olduğunu ifade etti.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'a verilen desteklerin büyük önem taşıdığını belirten Rektör Keleş, yapılan her hizmetin aynı zamanda güçlü bir dayanışma ve gönül birlikteliğinin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Fatma Şahin'in gençliğe ve eğitime verdiği önemin, üniversitelerle kurduğu güçlü iş birlikleriyle somutlaştığını dile getiren Keleş, Adıyaman halkı, Besni halkı, üniversite ve öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.

İmzalanan protokol kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman Üniversitesi Besni kampüsünde inşa edilecek kapalı spor salonunun, öğrencilerin ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Yerel Yönetim, Fatma Şahin, Yatırım, Yatırım, Kültür, Yerel, Besni, Spor

