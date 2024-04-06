Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık Göreve Başladı

Yerel

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, düzenlenen devir teslim töreniyle resmen göreve başladı. Işık, "Oy veren, oy vermeyen herkes için var gücümüzle çalışıp, hizmetin kalitesini ve verimliliğini artıracağız ve sizleri daha mutlu edeceğiz. İyi ki Gaziemir'de yaşıyorum, iyi ki Gaziemir'e hizmet edeceğim" dedi.

Yerel seçimlerde CHP'den yüzde 44,31 oy alarak seçilen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ile partililerin ve vatandaşların katıldığı törende, meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Başkan Ünal Işık, Gaziemir İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenden sonra belediye binasına geçti. Belediye binası önünde Işık'ı partililer, vatandaşlar ve belediye personeli karşıladı.

Belediye binasının önünde toplananlara seslenen Ünal Işık, "Bu kentte sağlıkla, güzellikle, güler yüzle, huzurla, hoşgörüyle herkesin yaşaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Belediye meclisini oluşturacak 31 arkadaşım ve benimle birlikte 32 kişi, bürokrat arkadaşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte Gaziemir'e hizmet etmek için yola çıktık ve bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Sizi memnun edene kadar gözümüze uyku girmeyecek. Sizin derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimiz olacak. CHP'nin bayrağını Gaziemir'de tekrar dalgalandıran, ülkemizin neredeyse tamamında bu bayrağı dalgalandıran tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gaziemir Belediyesi herkes için vardır. Oy veren, oy vermeyen herkes için var gücümüzle çalışıp, bu hizmeti sizlere en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Ekibimizle uyum içinde çalışıp, hizmetin kalitesini ve verimliliğini artıracağız ve sizleri daha mutlu edeceğiz. Bunu başaracağız. İyi ki Gaziemir'de yaşıyorum, iyi ki Gaziemir'e hizmet edeceğim" dedi.

"BAYRAĞI DAHA YUKARI ÇIKARACAĞIZ"

Başkanlık makamında düzenlenen törende, önceki dönem Belediye Başkanı Halil Arda, görevi yeni Belediye Başkanı Ünal Işık'a devretti. Geçmiş dönem Belediye Başkanı Halil Arda'dan belediye mührünü teslim alan Başkan Ünal Işık, şunları söyledi:

"Ne mutlu ki bayrağı bir CHP'li belediye başkanından bir CHP'li belediye başkanı devralıyor. Biz de bu bayrağı bizden sonra başka bir CHP'li arkadaşımıza bırakmak için elimizden geleni yapacağız, buna emin olabilirsiniz. Biz burada devraldığımız bayrağı, kademe kademe yukarı çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu ilçenin halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Var olan, güzel olan ne varsa devam ettireceğiz. Üstüne yenilerini eklemeye çalışacağız. Halil Başkanıma ve önceki dönem meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İlçede beş yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Halil Arda, "CHP'nin Gaziemir'de iktidarını devam ettirmesi çok önemli ve sevindirici. Biz çok zor bir görevi, zor bir dönemde yaptık. Partimize zarar verecek en küçük bir işe imza atmadık. Namusumuzla, şerefimizle çalıştık. Belediye başkanlığı çok zor bir görev. Meslektaşım Ünal Işık, bilgi, birikim ve deneyime sahip olduğu için bu görevi başarıyla devam ettirecektir. Şu anda Gaziemir ilçesinde birçok problemimiz iktidar kaynaklıydı. Sorunlarımız maalesef çözülmüyor. O yüzden bu başarıyı artırarak devam ettirmeli ve önümüzdeki genel seçimde CHP'yi iktidara getirmeliyiz ki belediyelerin eli de bu anlamda güçlü olsun. Ünal Işık arkadaşımızı, belediye meclis üyelerimizi canı gönülden kutluyorum ve başarılar diliyorum. Biz her zaman bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

Devir teslim töreninden sonra Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçe örgütüyle birlikte kentin tarihi meydanı Abdullah Arda Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.