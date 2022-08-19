Gaziemir'in İyilik Kapısı 'Sosyal Market', 2 Yaşında - Son Dakika
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Gaziemir'in İyilik Kapısı 'Sosyal Market', 2 Yaşında

19.08.2022 11:40
Gaziemir'in İyilik Kapısı 'Sosyal Market', 2 Yaşında

Gaziemir Belediyesi’nin yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market’ten iki yılda 774 aile yararlandı. Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ile Gıda Kurtarma Derneği de destekleriyle Sosyal Market’e katkı sağladı.

Gaziemir Belediyesi'nin yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market'ten iki yılda 774 aile yararlandı. Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ile Gıda Kurtarma Derneği de destekleriyle Sosyal Market'e katkı sağladı.

Gaziemir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği, hayırseverlerle ekonomik zorluk yaşayan yurttaşları bir araya getirdiği Sosyal Market, ikinci yılını geride bıraktı. Sosyal Market'te yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gaziemir'in "iyilik ve dayanışma merkezi" olan Sosyal Market'ten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, Sosyal Market'i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Sosyal Market'ten, 774 aile yararlanıyor. Yardımlardan yararlanmak ya da bağış yapmak isteyenler 0 232 999 0251 – 1201 (dahili) numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.

Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerinin bir araya gelmesini sağlayan Sosyal Market'e, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği, en çok bağış yapan sivil toplum kuruluşu oldu. Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sosyal Market'e, 309 bin 824 lira tutarında ayni bağış yapıldı.

Fazla gıdaların israf olmasının önüne geçerek tüketiciyle buluşmasını sağlayan Gıda Kurtarma Derneği de gıda ürünlerinin Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracı oluyor.

774 AİLEYE DESTEK

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sosyal Market'in ikinci yılında belediye başkan yardımcıları ile birlikte Sosyal Market'i ziyaret etti. Sosyal Market aracılığıyla hayırseverlerin yaptıkları gıda, temizlik malzemesi ve giysi bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil Arda, "İlçemizdeki dar gelirli yurttaşlara destek olmak, onların zorlukları aşmasında yanlarında olmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla Sosyal Market'i hayata geçirdik. Sosyal Market, bizim seçim broşürüne yazdığımız, hayalini kurduğumuz bir projeydi. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiğimiz iyilik merkezi Sosyal Market, ikinci yılını geride bıraktı. İlk dönemde 350 aile yararlanırken bu sayı 774 aileye çıktı. Bu projede emeği olan ve sürdürülebilir olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Sosyal projelerin sürdürülebilir olması için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, "Her sürdürülebilir sosyal proje için bir sivil toplum örgütünün iş birliğinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri bir araya getirdiğimiz Sosyal Market'imizin işleyişinde Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ve Gıda Kurtarma Derneği'yle iş birliği yapıyoruz. Derneklerimizin yaptıkları ayni yardımları Sosyal Marketimizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Her iki derneğimize de bize güç verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, Halil Arda, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziemir'in İyilik Kapısı 'Sosyal Market', 2 Yaşında - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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