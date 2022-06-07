5-6 yaş grubu okul öncesi hareket eğitimi, yaratıcı drama, jimnastik; 7-8-9 yaş grubu için halk dansları, yaratıcı drama, hentbol; 10-11-12 yaş grubu için basketbol , halk dansları, badminton; 13-14-15 yaş grubu için basketbol, halk dansları, çocuk aerobik branşlarında eğitim verilecek.

Yıl boyunca düzenlediği kurslarla binlerce çocuğu sporla ve sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, yaz tatilinde de Yaz Okulu düzenliyor. Üç grupta düzenlenecek kurslarda, alanında uzman eğitmenler, çocuk kursiyerlere eğitim verecek. Kurslara katılanlar, yaşlarına göre sınıflandırılacak.

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, basketbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gaziemir Belediyesi'nin Yaz Okulu Başlıyor - Son Dakika

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