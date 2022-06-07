Gaziemir Belediyesi'nin Yaz Okulu Başlıyor - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nin Yaz Okulu Başlıyor

07.06.2022 11:33
Gaziemir Belediyesi'nin Yaz Okulu Başlıyor

Gaziemir Belediyesi’nin yaz boyunca üç grupta düzenleyeceği ve ikişer hafta sürecek Yaz Okulu’na kayıtlar başlıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin yaz boyunca üç grupta düzenleyeceği ve ikişer hafta sürecek Yaz Okulu'na kayıtlar başlıyor.

Yıl boyunca düzenlediği kurslarla binlerce çocuğu sporla ve sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, yaz tatilinde de Yaz Okulu düzenliyor. Üç grupta düzenlenecek kurslarda, alanında uzman eğitmenler, çocuk kursiyerlere eğitim verecek. Kurslara katılanlar, yaşlarına göre sınıflandırılacak.

5-6 yaş grubu okul öncesi hareket eğitimi, yaratıcı drama, jimnastik; 7-8-9 yaş grubu için halk dansları, yaratıcı drama, hentbol; 10-11-12 yaş grubu için basketbol, halk dansları, badminton; 13-14-15 yaş grubu için basketbol, halk dansları, çocuk aerobik branşlarında eğitim verilecek.

Yaz Okulu'nda her gruba ikişer hafta eğitim verilecek. İlk grubun eğitimi 20 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da son bulacak. İkinci grubun eğitimleri 4-22 Temmuz, üçüncü grubun eğitimleri 25 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Yaz Okulu'na katılmak isteyenler 7-17 Haziran 2022 tarihleri arasında www.gaziemir.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

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Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, basketbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi'nin Yaz Okulu Başlıyor - Son Dakika

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