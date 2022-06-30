İlçenin farklı noktalarında, saat 10.00-11.00 arası düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, resim eğitmenlerinin verdiği eğitimle hayallerini tuvale yansıtıyor. Açık havada düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gaziemir'de Minik Ressamlar Tuval Başında - Son Dakika

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