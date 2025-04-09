Gaziemir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziemir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Gaziemir'de kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak sürücüsü Onur Türkol'un ölümüne neden oldu.

09.04.2025 11:42
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(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Onur Türkol (27) hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 20.00 sıralarında Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Türkol'ün kullandığı 35 CJZ 286 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Türkol, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gaziemir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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