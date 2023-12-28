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Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı HDP önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı HDP önünde basın açıklaması yaptı

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı HDP önünde basın açıklaması yaptı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi tarafından HDP Bitlis İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı HDP önünde basın açıklaması yaptı
28.12.2023 - 00:15,
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Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı HDP önünde basın açıklaması yaptı

BİTLİS - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi tarafından HDP Bitlis İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye'de 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasına Bitlis, Güroymak, Tatvan ve Hizan şubeleri ile şehit aileleri katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı HDP Bitlis İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasını grup adına vakıf yöneticisi ve şehit yakını Önder Öztürk okudu. Öztürk, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize Rabbimden şifa diliyorum. Tüm Türkiye, şehitlerimizin haberi ile sarsılırken, yüreklerimiz yanarken, terör sevicisi batının çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İsmi ve cismi oynak, tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi; bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kast etmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda farklı isimlerle HDP/DEM karşımıza çıksa da; alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir. Tasması batının elinde olan, kime ve neye hizmet ettiği belli olan, salyasını milletimizin üzerine bulaştırmak isteyenler bilsinler ki; bu millet sizin havlamalarınızı susturacak, hak ettiğiniz karşılığı size bildirecektir. HDP/DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan denen hain; bebek katili, İmralı canisine özgürlük isterken 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek' diye bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir" dedi.

"Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk" diyen Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki; milli birlik ve bütünlüğümüze kast edenlerin kirli emelleri, asla ve asla gerçekleşmeyecektir. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak; Batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi PKK terör örgütüyle iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması hem milleti hem kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden Önder Öztürk, "Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Bu milletin alın teriyle, birikimiyle oluşmuş gelirlerin bu hainlerin cebine girmesini istemiyoruz. Mağaralarda hayvan gibi yaşayanlar bilsinler ki, kendi pisliklerini yiyerek geberip gideceklerdir. 'Öcalan içerden çıksın' diyenlere şehit aileleri ve gaziler olarak şunu söylüyoruz. Şerefsiz Apo içeriden çıkacaksa, bu milletin meydanında asılmak, leşi de kurtlara kuşlara yem edilmek için çıkacaktır. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz, sizler meclisimizde gereken adımları atın, Anayasa Mahkemesi bu partileri kapatmazsa referandum yaparak konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Biz artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: İHA
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