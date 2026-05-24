Gazilere Anlamlı Kültür Gezisi

Bayındır Kaymakamlığı öncülüğünde, kahraman gaziler ve kıymetli ailelerine yönelik Afyonkarahisar'a kültür gezisi düzenlendi.

Gerçekleştirilen program kapsamında Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilirken, gaziler ve aileleri anlamlı bir gün geçirme fırsatı buldu. Gezi boyunca birlik, beraberlik ve vefa duygularını pekiştiren samimi anlar yaşandı.

Bayındır Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, aziz vatan uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazilere duyulan minnet ve şükran bir kez daha ifade edildi.

Yetkililer, gaziler ve ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle dayanışma ruhunun güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Program sonunda gaziler ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulunuldu. - İZMİR