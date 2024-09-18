Gazilik Rozeti Verildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 yıl önce yaralanan Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Dağhan'a gazilik rozeti tevdi edildi.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda vurularak ağır yaralanan Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Dağhan'a gazilik unvanı verildi. Dağhan'ı evinde ziyaret eden Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı Per. Asteğmen Hasan Yıldırım, gazilik rozetini teslim etti. - ÇORUM
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