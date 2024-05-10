Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Kadın Çalışanları Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Kadın Çalışanları Ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Kadın Çalışanları Ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda belediyenin kadın çalışanlarını ağırladı. Başkan Bahçetepe, kadınların iş hayatında ve aile içinde üstlendiği rollerle topluma ve dünyaya ilham verdiğini ifade etti.

10.05.2024 15:47  Güncelleme: 15:57
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda belediyenin kadın çalışanlarını ağırladı. Başkan Bahçetepe, kadınların iş hayatında ve aile içinde üstlendiği rollerle topluma ve dünyaya ilham verdiğini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, eşi Gözde Bahçetepe, annesi Nilgün Bahçetepe ve kayınvalidesi Kerime Lal ile birlikte katıldı. Samimi bir atmosferde geçen programda aynı kahvaltı sofrasını paylaşan anne ve anne adayları sohbet edip bu özel günün tadını çıkardı. Programda davetlilere hitap eden Başkan Bahçetepe, belediye personeli nezdinde tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kadınların toplum içinde önemli roller üstlendiğini söyleyen Başkan Bahçetepe, "Siz sadece ailelerimizin değil, toplumumuzun da temel direklerisiniz. İş hayatında ve aile içinde üstlendiğiniz rollerle sadece çevrenize değil, topluma, yaşadığınız kente, ilçemize ve dünyaya ilham veriyorsunuz. Sizlerin emeği, sabrı ve güçlü duruşu, toplumsal ilerlemenin ve kapsayıcılığın can damarını oluşturuyor" diye konuştu.

Belediyenin kadın personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bahçetepe, "Sosyal projelerimizden kültürel çalışmalarımıza kadar her alanda gösterdiğiniz üstün çaba ve kararlılıkla toplumumuzu aydınlatmaya devam ediyorsunuz. Hem profesyonel hayatta hem iş hayatınızda hem aile hayatınızda karşılaştığınız tüm sorunlara sevgi dolu, adaletle ve şefkatle yaklaşıyorsunuz. Belediyemizde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve özveri için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu vesileyle tüm annelerimizin Dünya Anneler Günü'nü kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Kadın Çalışanları Ağırladı - Son Dakika

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