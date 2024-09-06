Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı\'nın 198. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda zabıta personelini ağırladı. Bahçetepe, zabıta personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

06.09.2024 19:07  Güncelleme: 19:11
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda zabıta personelini ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında, Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde kutlama programı düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, personelin Zabıta Haftası'nı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Programda konuşan Bahçetepe, "Sizler, sadece kanun ve kuralları uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal barışı sağlayan, komşularımızın hakkını koruyan bir görev de üstleniyorsunuz. Bu anlamda vicdanı ve güveni temsil ediyorsunuz" dedi.

"Zabıta, belediyenin sokaktaki yüzüdür"

Başkan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'yı mutlu yarınlara taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Görevinizin zorluğunun farkındayım. Bizler de bu çalışmalarınızı kolaylaştıracak adımlar atmaya gayret ediyoruz. Zabıta, belediyenin sokaktaki yüzüdür. Bu anlamda bu müdürlüğü çok önemsiyorum. Gaziosmanpaşa'yı hep birlikte daha güzel, daha mutlu yarınlara taşımak öncelikli görevimiz. Bu vesileyle görevini büyük bir sorumluluk ve özveriyle yapan siz kıymetli zabıtalarımıza teşekkür ediyorum. Zabıta Haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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